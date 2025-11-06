Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórca Kingdom Come krytykuje The Outer Worlds 2. „Czy ktoś z was potrafi wskazać choć jedną nową mechanikę?”

Patrycja Pietrowska
2025/11/06 10:00
2
0

Daniel Vávra ma kilka uwag do The Outer Worlds 2.

The Outer Worlds 2 zebrało pozytywne oceny od recenzentów, uzyskując średnią ocen na poziomie 84/100 w serwisie Metacritic. Daniel Vávra, który stoi na czele Warhorse Studios, odpowiedzialnego między innymi za Kingdom Come: Deliverance 2, wyraził natomiast swoje rozczarowanie najnowszą grą od Obsidian Entertainment.

The Outer Worlds 2 pod lupą twórcy Kingdom Come

Vávra, który niedawno ukończył grę, przyznał jej na Twitterze ocenę 7/10. Deweloper otwarcie przyznał, że jest zasmucony postawą całego studia Obsidian. Vávra, który uważa oryginalny Fallout oraz New Vegas za jedne ze swoich ulubionych gier w historii, stwierdził, że po piętnastu latach i pomimo dostępu do środków finansowych Microsoftu oraz najnowszych osiągnięć technologicznych, Obsidianowi nie udało się wprowadzić do sprawdzonej, lecz archaicznej formuły, ani jednej nowej mechaniki rozgrywki.

Czy ktoś z was potrafi wskazać choć jedną nową mechanikę w The Outer Worlds, której nie było już w Deus Ex albo oryginalnych Falloutach sprzed ponad 25 lat?

Niestety, ja nie potrafię.

Dajcie mi żyjący, symulowany świat! Prawdziwą nieliniowość! Dajcie mi coś więcej niż skrzynki z łupami, serwisowe korytarze, ekrany ładowania i żmudne nabijanie poziomów w statycznym, oskryptowanym świecie.

GramTV przedstawia:

Uwagi Vávry spotkały się z kontrargumentem, że wielu twórców odpowiedzialnych za hity takie jak Fallout: New Vegas i KOTOR 2 odeszło ze studia dawno temu. Vávra odrzucił jednak te sugestie, twierdząc, że „wielu kluczowych ludzi i założycieli” nadal zarządza firmą.

Przypomnijmy, że The Outer Worlds 2 zadebiutowało 29 października 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: The Outer Worlds 2 - dreptanie w miejscu, ale za to w dobrym kierunku!

Źródło:https://gamingbolt.com/kingdom-come-deliverance-2-director-lambasts-the-static-scripted-nature-of-the-outer-worlds-2

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
2
FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 10:52

​Obsydian wydał w obecnym roku aż 3 duże gry, sequel survivala Grounded 2 i dwa wyglądające bardzo podobnie rpgi AAA, przy takim tempie gdzie oni mają czas na dopracowanie czegokolwiek stąd też Outer World 2 powtarza wszystkie błedy sztywnego świata z Avowed bo tak było prościej

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:28

Dodatkowo nie musisz być człowiekiem który pracował nad grą 25 lat temu żeby czerpać wiedzę i doświadczenie tych ludzi. Bo przecież gramy w te gry. Widzimy mechaniki. 

Kto stałym bywalcem na gram.pl jest może pamięta że wielokrotnie wspomniałem że nienawidzę gier z martwym światem. Gdzie NPC stoją jak kloce albo w ogóle nie ma dobrych NPC i masz mapę zalaną przeciwnikami i tyle. Dlatego np. jedyne co mi się podoba w Elden Ring to bossowie. Cała reszta? Najchętniej brałem jakąś kombinację żeby bez kłopotu i wysiłku wyciąć trash moby po drodze. Obok bossów jedyne co w tych grach stanowi jakiekolwiek zagrożenie to te moby ustawione tak by Cię zepchnąć z krawędzi albo tracić na wąskim przejściu. 

Dodam że chodzi mi głównie o gry z otwartym światem. Fallout 2 niejako cierpi na to ale w wypadku Fallouta NPC reagują jak w mieście zacznie się walka a pomiędzy mamy tylko mapę a nie realny teren więc nie ma tam co podróżować. 

Z MMO np podobało mi się w Black Desert że jak wysłałem pracowników na pole do pracy to mogłem ich tam zobaczyć. Widzę też NPC podróżujących między lokacjami. I fajnym pomysłem jest auto-travel bo gracze też podróżują drogami. Wybierasz cel i robisz sobie kawę a Twoje postać biegnie i jakoś to wygląda kiedy widzisz ruch na drogach. 

No i Kingdom Come 2 to jest piękny przykład gdzie rzeczy dzieją się w świecie i nie masz tam tylko przeciwników. 

Też mają fajna innowację co do przestępczości. Bo notorycznym problemem gatunku było to że mogłeś ukraść wszystko co nie jest przybite do podłogi. Niektóre gry np. miały przestępczość ale tylko jak NPC Cię zobaczył. Co też było śmieszne bo pomijając kosz na głowę NPC w Skyrim - wchodzisz do czyjegoś domu, wszystko co wartościowe znika ale że NPC bezpośrednio nic nie widział to "nic się nie stało".

NPC w Kingdom Come 2 zapamiętuje to że się kręciłeś koło domu w okresie kiedy coś zniknęło i przypina Ci winę. Dodatkowo od Twojej reputacji zależy jak często strażnicy proszą by Cię przeszukać. No i nawet Twoje ubranie wpływa na to jak Cię inni widzą, czy się rzucasz w oczy i jak się do Ciebie zwracają. 

Pogadajcie NPC w ciuchach szlachcica i w zwyłych szmatach i zobaczycie różnicę. Wielu ludziom to umyka. 

Jestem wielkim fanem żyjących światów i takie gry lubię. I po prostu Twórca KCD2 ma taki pogląd jak ja i stąd jego komentarz. Niestety to co robi Obsidian to nadal standard jeżeli chodzi o RPG. Baldur's Gate 3 w zasadzie nie był inny. Każda lokacja to hub gdzie wszyscy stoją w miejscu. Czasem ktoś patroluje. I nic się nie dzieje pomiędzy. 




