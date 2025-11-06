Twórca Kingdom Come krytykuje The Outer Worlds 2. „Czy ktoś z was potrafi wskazać choć jedną nową mechanikę?”

The Outer Worlds 2 zebrało pozytywne oceny od recenzentów, uzyskując średnią ocen na poziomie 84/100 w serwisie Metacritic. Daniel Vávra, który stoi na czele Warhorse Studios, odpowiedzialnego między innymi za Kingdom Come: Deliverance 2, wyraził natomiast swoje rozczarowanie najnowszą grą od Obsidian Entertainment.

The Outer Worlds 2 pod lupą twórcy Kingdom Come

Vávra, który niedawno ukończył grę, przyznał jej na Twitterze ocenę 7/10. Deweloper otwarcie przyznał, że jest zasmucony postawą całego studia Obsidian. Vávra, który uważa oryginalny Fallout oraz New Vegas za jedne ze swoich ulubionych gier w historii, stwierdził, że po piętnastu latach i pomimo dostępu do środków finansowych Microsoftu oraz najnowszych osiągnięć technologicznych, Obsidianowi nie udało się wprowadzić do sprawdzonej, lecz archaicznej formuły, ani jednej nowej mechaniki rozgrywki.