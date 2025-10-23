Zaloguj się lub Zarejestruj

Recenzje The Outer Worlds 2 już w sieci. Obsidian serwuje dopracowane RPG

Patrycja Pietrowska
2025/10/23 18:30
1
0

Już wkrótce premiera nowego RPG od Obsidian Entertainment.

Już za kilka dni w ręce graczy trafi The Outer Worlds 2. Do sieci spłynęły pierwsze recenzje od dziennikarzy z całego świata i wiele wskazuje na to, że Obsidian Entertainment nie zawiodło. W serwisie Metacritic tytuł uzyskał średnią ocen na poziomie 85/100.

The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2

Według dziennikarzy The Outer Worlds 2 oferuje błyskotliwy scenariusz, satysfakcjonujący system walki, a także bogaty świat. Pochwały zgarniają dialogi, satyra, a także ulepszona i spójna rozgrywka. Recenzenci zwracają uwagę na wiele ścieżek wyboru, ważne decyzje kształtujące narrację oraz swobodę wcielania się w dowolną postać. Ponadto produkcja ma też zapewniać lepszą eksplorację i stanowić „kwintesencję RPG”.

The Outer Worlds 2 nie jest oczywiście grą pozbawioną wad. Wskazuje się na pewne niedoskonałości i błędy techniczne, a także nieciekawe zadania poboczne. Niektórzy recenzenci są nawet wprost rozczarowani twierdząc, że The Outer Worlds 2 nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle innych gier RPG.

Recenzje The Outer Worlds 2

  • Destructoid – 9/10
  • Inverse – 9/10
  • Gamesurf – 9/10
  • Noisy Pixel – 9/10
  • Hardcore Gamer – 9/10
  • XboxEra – 9/10
  • Windows Central – 9/10
  • Game Rant – 9/10
  • GamingBolt – 9/10
  • Screen Rant – 9/10
  • The Games Machine – 8,5/10
  • GameStar – 8,5/10
  • Checkpoint Gaming – 8,5/10
  • PC Gamer – 8,3/10
  • TheGamer – 8/10
  • IGN – 8/10
  • RPG Site – 8/10
  • Dexerto – 6/10
  • VGC – 6/10

The Outer Worlds 2 to kontynuacja wielokrotnie nagradzanej fantastycznonaukowej gry fabularnej z widokiem z pierwszej osoby od Obsidian Entertainment (ile ekscytujących określeń w jednym zdaniu!). Zrób miejsce w kalendarzu i przygotuj się na pełną akcji przygodę z nową załogą, nową bronią i nowymi wrogami w nowej kolonii! Tyle nowości!

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że The Outer Worlds 2 ma zadebiutować 29 października 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: The Outer Worlds 2 - dreptanie w miejscu, ale za to w dobrym kierunku!

Źródło:https://www.metacritic.com/game/the-outer-worlds-2/

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:23

I to jest właśnie ten moment kiedy te korporacyjne recenzje aktywistów się mszczą. 

IGN dał Veilguard 9/10.

Awoved dostało 7/10.

Czy to oznacza że OW2 jest pomiędzy Veilguard a Awoved? Bo jeżeli tak to jest naprawdę źle.

Poczekam na recenzję źródeł które respektuje. Z zakupem się wstrzymam. 

Nie mam już zaufania do studia i na pewno nie mam zaufania do korporacyjnych recenzentów. 




