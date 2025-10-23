Recenzje The Outer Worlds 2 już w sieci. Obsidian serwuje dopracowane RPG

Już wkrótce premiera nowego RPG od Obsidian Entertainment.
Już za kilka dni w ręce graczy trafi The Outer Worlds 2. Do sieci spłynęły pierwsze recenzje od dziennikarzy z całego świata i wiele wskazuje na to, że Obsidian Entertainment nie zawiodło. W serwisie Metacritic tytuł uzyskał średnią ocen na poziomie 85/100.
Według dziennikarzy The Outer Worlds 2 oferuje błyskotliwy scenariusz, satysfakcjonujący system walki, a także bogaty świat. Pochwały zgarniają dialogi, satyra, a także ulepszona i spójna rozgrywka. Recenzenci zwracają uwagę na wiele ścieżek wyboru, ważne decyzje kształtujące narrację oraz swobodę wcielania się w dowolną postać. Ponadto produkcja ma też zapewniać lepszą eksplorację i stanowić „kwintesencję RPG”.
The Outer Worlds 2 nie jest oczywiście grą pozbawioną wad. Wskazuje się na pewne niedoskonałości i błędy techniczne, a także nieciekawe zadania poboczne. Niektórzy recenzenci są nawet wprost rozczarowani twierdząc, że The Outer Worlds 2 nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle innych gier RPG.
Recenzje The Outer Worlds 2
Destructoid – 9/10
Inverse – 9/10
Gamesurf – 9/10
Noisy Pixel – 9/10
Hardcore Gamer – 9/10
XboxEra – 9/10
Windows Central – 9/10
Game Rant – 9/10
GamingBolt – 9/10
Screen Rant – 9/10
The Games Machine – 8,5/10
GameStar – 8,5/10
Checkpoint Gaming – 8,5/10
PC Gamer – 8,3/10
TheGamer – 8/10
IGN – 8/10
RPG Site – 8/10
Dexerto – 6/10
VGC – 6/10
The Outer Worlds 2 to kontynuacja wielokrotnie nagradzanej fantastycznonaukowej gry fabularnej z widokiem z pierwszej osoby od Obsidian Entertainment (ile ekscytujących określeń w jednym zdaniu!). Zrób miejsce w kalendarzu i przygotuj się na pełną akcji przygodę z nową załogą, nową bronią i nowymi wrogami w nowej kolonii! Tyle nowości!