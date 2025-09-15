Twórca Hell is Us skarży się na premierę Silksonga: "To było trochę bezdusznie"

Twórca gry Hell is Us uważa, że premiera Hollow Knight: Silksong negatywnie wpłynęła na jego tytuł.

Jonathan Jacques-Belletete, dyrektor kreatywny gry Hell is Us, skomentował niespodziewaną premierę Hollow Knight: Silksong, nazywając ją “trochę bezduszną”. Według niego miała ona negatywny wpływ na sprzedaż jego tytułu. Twórca Hell is Us skarży się na premierę Silksonga Gra studia Rogue Factor miała już ustaloną datę premiery, jednak ostatecznie ukazała się tego samego dnia co wyczekiwany hit Team Cherry. Jacques-Belletete w podcaście Friends Per Second powiedział:

Kiedy wiesz, że jesteś aż tak wielki, shadow drop to trochę takie… wow. Jako “GTA 6 indie”, wypuścić coś w taki sposób jest trochę bezduszne. Po ogłoszeniu Silksonga zespół omawiał z wydawcą Nacon możliwość przesunięcia debiutu Hell is Us. Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu między innymi dlatego, że zmiana oznaczałaby zwroty wszystkich pre-orderów. Jacques-Belletete przyznał: To byłby prawdziwy ból… Mimo decyzji, że studio przetrwa burzę, twórca nie ukrywa, że premiera Silksonga negatywnie odbiła się na wynikach sprzedaży jego gry: Nie mam jeszcze dokładnych liczb, ale na pewno tak było.

Deweloper zwrócił uwagę na problem ze znalezieniem dobrego “okienka” wydawniczego: Kiedyś końcówka lata była martwym sezonem. Teraz coś takiego nie istnieje, panuje nieustanny chaos. W obliczu premiery Silksonga wiele innych gier zdecydowało się zmienić swoje daty, między innymi Demonschool i Baby Steps. Hollow Knight to taka produkcja, która faktycznie potrafi przyciągnąć uwagę ogromnej ilości graczy, czego dowodem są ostatnio pokazane statystyki. Co więcej, Silksong znalazł się wśród najczęściej ogrywanych gier wszech czasów na Steamie. Choć to gra Indie, to jej siła przebicia jest ogromna. Zgadzacie się z twórcą Hell is Us?