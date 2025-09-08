Zaloguj się lub Zarejestruj

Hollow Knight: Silksong wśród najczęściej granych gier wszech czasów na Steamie

Patrycja Pietrowska
2025/09/08 14:30
Team Cherry może świętować sukces.

Hollow Knight: Silksong jest już w rękach graczy. Niedawno informowaliśmy, że produkcja zaliczyła drugi najwyższy wynik w historii gier indie na Steamie. Kolejne dane potwierdzają sukces tytułu, za który odpowiedzialne jest Team Cherry.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong – gra wchodzi do TOP 20 najpopularniejszych tytułów na Steamie

Hollow Knight: Silksong odnotował szczytową liczbę 587 150 jednocześnie grających użytkowników w pierwszym weekendzie po premierze. Wynik ten zapewnił grze 17. pozycję wśród najczęściej granych gier wszech czasów na platformie Steam. W momencie pisania tego tekstu pierwsza dwudziestka prezentuje się następująco:

  1. PUBG: Battleground – 3,257,248
  2. Black Myth: Wukong – 2,415,714
  3. Palworld – 2,101,867
  4. Counter-Strike 2 – 1,862,531
  5. Monster Hunter Wilds – 1,384,608
  6. Lost Ark – 1,325,305
  7. Dota 2 – 1,295,114
  8. Cyberpunk 2077 – 1,054,388
  9. Elden Ring – 953,426
  10. Banana – 917,272
  11. New World: Aeternum – 913,634
  12. Hogwarts Legacy – 879,308
  13. Baldur's Gate 3 – 875,343
  14. Goose Goose Duck – 702,845
  15. Marvel Rivals – 644,269
  16. Apex Legends – 624,473
  17. Hollow Knight: Silksong – 587,150
  18. Path of Exile 2 – 578,569
  19. Battlefield 6 Open Beta – 521,079
  20. Valheim – 502,387
Poza Path of Exile 2, Battlefield 6 Open Beta i Valheim, omawiana produkcja prześcignęła też tytuły takie jak Fallout 4, Helldivers 2, NARAKA: BLADEPOINT czy Terraria.
Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Hollow Knight: Silksong trafił na komputery osobiste oraz PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Gra ukazała się 4 września 2025 roku.

Źródło:https://www.thegamer.com/hollow-knight-silksong-top-20-most-played-steam-games/

