Hollow Knight: Silksong wśród najczęściej granych gier wszech czasów na Steamie

Hollow Knight: Silksong jest już w rękach graczy. Niedawno informowaliśmy, że produkcja zaliczyła drugi najwyższy wynik w historii gier indie na Steamie. Kolejne dane potwierdzają sukces tytułu, za który odpowiedzialne jest Team Cherry.
Hollow Knight: Silksong – gra wchodzi do TOP 20 najpopularniejszych tytułów na Steamie
Hollow Knight: Silksong odnotował szczytową liczbę 587 150 jednocześnie grających użytkowników w pierwszym weekendzie po premierze. Wynik ten zapewnił grze 17. pozycję wśród najczęściej granych gier wszech czasów na platformie Steam. W momencie pisania tego tekstu pierwsza dwudziestka prezentuje się następująco:
- PUBG: Battleground – 3,257,248
- Black Myth: Wukong – 2,415,714
- Palworld – 2,101,867
- Counter-Strike 2 – 1,862,531
- Monster Hunter Wilds – 1,384,608
- Lost Ark – 1,325,305
- Dota 2 – 1,295,114
- Cyberpunk 2077 – 1,054,388
- Elden Ring – 953,426
- Banana – 917,272
- New World: Aeternum – 913,634
- Hogwarts Legacy – 879,308
- Baldur's Gate 3 – 875,343
- Goose Goose Duck – 702,845
- Marvel Rivals – 644,269
- Apex Legends – 624,473
- Hollow Knight: Silksong – 587,150
- Path of Exile 2 – 578,569
- Battlefield 6 Open Beta – 521,079
- Valheim – 502,387
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!