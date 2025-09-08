Hollow Knight: Silksong wśród najczęściej granych gier wszech czasów na Steamie

Hollow Knight: Silksong jest już w rękach graczy. Niedawno informowaliśmy, że produkcja zaliczyła drugi najwyższy wynik w historii gier indie na Steamie. Kolejne dane potwierdzają sukces tytułu, za który odpowiedzialne jest Team Cherry.

Hollow Knight: Silksong – gra wchodzi do TOP 20 najpopularniejszych tytułów na Steamie

Hollow Knight: Silksong odnotował szczytową liczbę 587 150 jednocześnie grających użytkowników w pierwszym weekendzie po premierze. Wynik ten zapewnił grze 17. pozycję wśród najczęściej granych gier wszech czasów na platformie Steam. W momencie pisania tego tekstu pierwsza dwudziestka prezentuje się następująco:

PUBG: Battleground – 3,257,248 Black Myth: Wukong – 2,415,714 Palworld – 2,101,867 Counter-Strike 2 – 1,862,531 Monster Hunter Wilds – 1,384,608 Lost Ark – 1,325,305 Dota 2 – 1,295,114 Cyberpunk 2077 – 1,054,388 Elden Ring – 953,426 Banana – 917,272 New World: Aeternum – 913,634 Hogwarts Legacy – 879,308 Baldur's Gate 3 – 875,343 Goose Goose Duck – 702,845 Marvel Rivals – 644,269 Apex Legends – 624,473 Hollow Knight: Silksong – 587,150 Path of Exile 2 – 578,569 Battlefield 6 Open Beta – 521,079 Valheim – 502,387

Poza Path of Exile 2, Battlefield 6 Open Beta i Valheim, omawiana produkcja prześcignęła też tytuły takie jak Fallout 4, Helldivers 2, NARAKA: BLADEPOINT czy Terraria.