Po 15 latach nowy serial z Gry o tron zmienia jeden z elementów, który jest bliższy książkom

Radosław Krajewski
2026/03/01 18:00
To mała, ale istotna zmiana dla fanów książkowego cyklu George’a R.R. Martina.

Nowy serial osadzony w świecie wykreowanym przez George’a R.R. Martina nieoczekiwanie odniósł się do Białych Wędrowców. Pierwszy sezon Rycerza Siedmiu Królestw nie pokazuje istot za muru znanych z Gry o tron, jednak w finale pojawia się odniesienie, które dla znawców uniwersum ma wyjątkowe znaczenie. Co ciekawe, scena ta odwraca jedną z decyzji podjętych jeszcze na początku telewizyjnej adaptacji sprzed kilkunastu lat.

Gra o tron
Gra o tron

Rycerz Siedmiu Królestw przywraca oryginalną nazwę dla Białych Wędrowców

W finałowym odcinku, podczas rozmowy Lyonela Baratheona z maestrem oraz Dunkem, rycerz w przypływie frustracji używa określenia, które w świecie Martina ma długą historię. Nie chodzi wyłącznie o samą wzmiankę o dawnych zagrożeniach z Północy, lecz o nazewnictwo. Po raz pierwszy w serialowym uniwersum HBO pada bowiem nazwa Inni zamiast popularnego określenia Biali Wędrowcy, które dominowało w Grze o tron.

Niech Inni mnie wykastrują – mówi Baratheon.

W książkowej sadze Pieśń lodu i ognia to właśnie określenie Inni jest znacznie częściej używane przez mieszkańców Westeros. Dla większości ludzi są oni jedynie elementem legend i opowieści mających straszyć dzieci. Nazwa Biali Wędrowcy pojawia się rzadziej i częściej używają jej dzicy oraz nieliczni starsi bohaterowie, między innymi Stara Niania czy Jeor Mormont, którzy stosują oba określenia zamiennie.

Serial Gra o tron zmienił to podejście z kilku powodów. Termin Biali Wędrowcy pojawił się już w pierwszym odcinku, częściowo po to, by uniknąć skojarzeń z inną popularną produkcją telewizyjną, w której również występowała grupa o nazwie Inni, czyli Zagubionymi. Równie ważna była kwestia czytelności. W książce łatwo odróżnić Innych od zwykłego określenia innych ludzi dzięki wielkiej literze, natomiast w medium telewizyjnym byłoby to znacznie trudniejsze.

GramTV przedstawia:

To nie jedyna różnica między książkami a serialem. W powieściach lodowe istoty przedstawiane są jako bardziej eteryczne i wręcz piękne, podczas gdy w produkcji HBO otrzymały znacznie bardziej upiorny wygląd, bardziej przypominający zombie. Choć w obu wersjach można je zabić smoczym szkłem, kwestia stali valyriańskiej w książkach nie została jednoznacznie potwierdzona. Inni posiadają również własny język przypominający pękający lód. Został on opracowany na potrzeby serialu, lecz ostatecznie niemal całkowicie z niego zrezygnowano.

Największą zmianą wprowadzoną przez telewizję był jednak Nocny Król. W książkach Inni funkcjonują raczej jako bezosobowa, nadnaturalna siła natury. Serial stworzył wyraźnego głównego antagonistę, dawnego człowieka przemienionego przez Dzieci Lasu. W powieściach istnieje postać Nocnego Króla, legendarnego dowódcy Nocnej Straży, który miał zakochać się w lodowej kobiecie, lecz nie ma jednego przywódcy Innych ani zasady mówiącej, że jego śmierć zniszczy całą armię.

Choć pojedyncza wzmianka w Rycerzu Siedmiu Królestw prawdopodobnie nie zapowiada większej roli Innych w przyszłości, stanowi wyraźny ukłon w stronę literackiego pierwowzoru. Twórcy pokazują w ten sposób przywiązanie do detali i wierność wizji Martina, nawet poza bezpośrednią adaptacją opowieści o Dunku i Jaju.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/a-knight-of-the-seven-kingdoms-reverses-1-game-of-thrones-white-walker-change-15-years-later/

Tagi:

Popkultura
książka
Gra o tron
fantasy
streaming
ekranizacja
HBO
HBO Max
George R.R. Martin
Rycerz Siedmiu Królestw
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

