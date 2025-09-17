Twórca Dexter: Grzech Pierworodny komentuje anulowanie serialu: „Nie jestem zadowolony"

Jak informowaliśmy wcześniej, podczas gdy Dexter: Zmartwychwstanie otrzymał zielone światło na drugi sezon, spin-off Dexter: Grzech Pierworodny został nagle anulowany. Teraz głos w sprawie zabrał jego twórca, Clyde Phillips. Jest wyraźnie rozczarowany sytuacją.

Dexter: Grzech Pierworodny – skasowany, tylko dlaczego?

W swoim pierwszym wywiadzie od premiery Dextera: Zmartwychwstania Phillips przyznał, że decyzja o anulowaniu Grzechu Pierworodnego była dla niego trudna i nie została dobrze przeprowadzona. Showrunner podkreślił, że serial już wcześniej został wybrany na drugi sezon, a jego anulowanie nastąpiło w wyniku zmian w kierownictwie Paramount po fuzji ze Skydance. Phillips wypowiedział się w podcaście Dissecting Dexter.