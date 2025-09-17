Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórca Dexter: Grzech Pierworodny komentuje anulowanie serialu: „Nie jestem zadowolony"

Jakub Piwoński
2025/09/17 18:30
1
0

Może być tylko jeden Dexter.

Jak informowaliśmy wcześniej, podczas gdy Dexter: Zmartwychwstanie otrzymał zielone światło na drugi sezon, spin-off Dexter: Grzech Pierworodny został nagle anulowany. Teraz głos w sprawie zabrał jego twórca, Clyde Phillips. Jest wyraźnie rozczarowany sytuacją.

Dexter: Grzech Pierworodny
Dexter: Grzech Pierworodny

Dexter: Grzech Pierworodny – skasowany, tylko dlaczego?

W swoim pierwszym wywiadzie od premiery Dextera: Zmartwychwstania Phillips przyznał, że decyzja o anulowaniu Grzechu Pierworodnego była dla niego trudna i nie została dobrze przeprowadzona. Showrunner podkreślił, że serial już wcześniej został wybrany na drugi sezon, a jego anulowanie nastąpiło w wyniku zmian w kierownictwie Paramount po fuzji ze Skydance. Phillips wypowiedział się w podcaście Dissecting Dexter.

To był trudny telefon, który odebrałem tamtej nocy, kiedy serial już został wybrany. Poinformowałem wszystkich scenarzystów i aktorów, a potem wycofali go, jednocześnie wybierając Zmartwychwstanie, co nie było zaskoczeniem. Nie zostało to dobrze potraktowane i nie jestem z tego powodu zadowolony.

Twórca wyraził również wdzięczność wobec fanów, którzy walczą w sieci o uratowanie Grzechu Pierworodnego, ale nie spodziewa się, by Paramount zmienił decyzję. Podkreślił, że przed fuzją planowano rozwijać franczyzę w stylu Yellowstone, z kolejnymi spin-offami i pogłębionymi wątkami postaci, w tym Doakesa, Harry’ego i Briana Mosera.

Phillips przyznał, że szanse na powstanie innych spin-offów, takich jak serial o Zabójcy Trójcy, są obecnie niewielkie. Wypada w tym kontekście brać pod uwagę, że twórcy słusznie zauważali coś, co wie duża część fanów – Dexter to Michael C. Hall, a wszelkie odstępstwa od tej zasady mogą mieć różny odbiór. Dexter: Zmartwychwstanie pozostaje centralnym projektem, a jego kontynuacja może złagodzić obawy fanów o przyszłość serii.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/dexter-original-sin-creator-breaks-silence-on-cancellation-it-wasnt-handled-well/

Tagi:

Popkultura
Dexter
Michael C. Hall
SkyShowtime
Paramount+
Dexter: Original Sin
Dexter: Resurrection
Dexter: Grzech pierworodny
Dexter: Zmartwychwstanie
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:15

Bądźmy szczerzy - nie tylko nie był najlepszy ale dodatkowo opowiadał historie które już znaliśmy.

Jak z Resurection mimo problemów nie mogłem się doczekać kolejnego odcinka tak w tym wypadku oglądnąłem 2 odcinki i zapomniałem o tym.




