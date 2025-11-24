Nowy Star Trek będzie wyjątkowy dla fanów klasycznego serialu. Dlaczego?

Aktor wiele obiecał fanom oryginalnego Star Treka.

Premiera Star Trek: Starfleet Academy zbliża się wielkimi krokami i pierwsze dwa odcinki zadebiutują już 15 stycznia 2026 roku. Wokół nowej produkcji narosło wiele spekulacji dotyczących jej stylu, tonu oraz kierunku, w jakim podąży cały projekt. Weterani uniwersum mogą jednak odetchnąć z ulgą, ponieważ Jonathan Frakes zdradził kilka szczegółów, które brzmią jak spełnienie życzeń fanów wychowanych na klasycznych serialach. Star Trek: Starfleet Academy będzie skierowany do starych widzów serii Frakes, legenda Star Treka znana przede wszystkim z Następnego pokolenia, opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z pracą na planie podczas rozmowy z TrekMovie. Jego słowa wskazują na to, że choć Starfleet Academy postawi na młodszy skład aktorski i nowe otoczenie, to nie zamierza rezygnować z humoru i lekkości charakterystycznych dla dawnych odsłon serii.

Trzeba przyznać, że Academy ma w sobie dużo lekkości. Po pierwsze, Paul Giamatti jest czarnym charakterem. Spotkałem go na planie i jestem jego wielkim fanem tak jak większość aktorów i większość ludzi. Zapytałem go jak się bawi. Odpowiedział, że świetnie się bawi. Po czym pochylił się i dodał, że może aż za dobrze. Reżyser przedostatniego odcinka nadchodzącego sezonu podkreślił, że nawet jeśli w jego epizodzie nie zobaczymy antagonisty granego przez Giamattiego, to widział wystarczająco dużo, aby zapewnić widzów, że aktor wniesie do roli coś wyjątkowego. Według Frakesa nowy serial ma oferować ton spójny i bardziej stonowany niż eksperymentalne Nieznane nowe światy. Jednocześnie nie zabraknie w nim humoru, który od dekad był fundamentem najmocniejszych produkcji w uniwersum. Szukam lekkości w każdym scenariuszu, zwłaszcza w Treku, ponieważ jest jej tam naprawdę dużo. I w Academy ona również jest. Pomaga to w rytmie montażu oraz samej narracji.

GramTV przedstawia:

Za komediowy sznyt odpowiada między innymi obecność osób związanych z lżejszymi, humorystycznymi odsłonami franczyzy. W pokoju scenarzystów zasiada choćby Tawny Newsome znana z Lower Decks. Do obsady wracają również aktorzy, którzy od lat dostarczają fanom sporą dawkę uśmiechu, w tym Jetta Reno ponownie zagra Tig Notaro, Robert Picardo powróci w roli Doktora EMH, a Stephen Colbert użyczy głosu cyfrowemu dziekanowi Akademii. Twórcy najwyraźniej chcą połączyć zabawę i lekkość z emocjami oraz elementami science fiction, które od zawsze stanowiły sedno Star Treka. Frakes pochwalił również Holly Hunter wcielającą się w kapitan Nahłę Ake. Określił ją jako niezwykle przygotowaną, instynktowną i błyskotliwą aktorkę, która w pełni panuje nad swoją rolą. Taka rekomendacja ze strony człowieka, który jest związany z marką od ponad trzydziestu pięciu lat, sugeruje, że jej kreacja może być jednym z najmocniejszych punktów serii. Od lat część społeczności fanowskiej narzeka na to, że współczesne odsłony Star Treka zbyt mocno przechylają się w jedną stronę, czasem w stronę przesadnego mroku, innym razem w kierunku żartów i pastiszu. Starfleet Academy według Frakesa ma odnaleźć równowagę między dramatem, humorem i charakterystycznym dla serii poczuciem moralności. Jest to dokładnie ta mieszanka, która sprawiła, że wiele poprzednich serii odniosło sukces.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.