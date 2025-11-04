Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 60 latach to science fiction w końcu odkryje przeszłość jednego z bohaterów. Fani długo musieli na to czekać

Radosław Krajewski
2025/11/04 18:45
Najważniejsze, że w końcu się doczekają.

Przez sześć dekad uniwersum Star Trek rozrosło się do imponujących rozmiarów, począwszy od klasycznego serialu Gene’a Roddenberry’ego po współczesne produkcje i alternatywne linie czasowe. Mimo tego ogromu opowieści wiele wątków wciąż pozostaje nieodkrytych. Jednym z nich jest przeszłość legendarnego inżyniera Montgomery’ego Scotta, znanego wszystkim jako Scotty. Ostatnie doniesienia wskazują, że czwarty sezon Star Trek: Nieznane nowe światy wreszcie podejmie ten temat i ujawni jego historię.

Star Trek: Nieznane nowe światy - Montgomery Scott

Star Trek: Nieznane nowe światy – nowy sezon przedstawi oficjalną historię inżyniera Montgomery’ego Scotta

Twórcy serialu zapowiedzieli, że nadchodząca odsłona skupi się mocniej na osobistych historiach głównych bohaterów, a ton opowieści stanie się bardziej poważny. Aktor Martin Quinn, który zadebiutował jako młody Scotty w finale drugiego sezonu, zdradził, że widzowie poznają jego bohatera z zupełnie nowej strony. Jak stwierdził, świat Scotty’ego zacznie się „krystalizować” i nabierze głębi, której wcześniej brakowało tej postaci.

GramTV przedstawia:

Dotąd fani znali jedynie strzępki informacji o przeszłości inżyniera Enterprise’a. Wiadomo, że był jednym z ocalałych z ataku rasy Gorn, a jego zdolności techniczne pozwoliły mu przetrwać w ekstremalnych warunkach. Z innych źródeł wiemy też, że na wczesnym etapie kariery uczył się pod okiem profesor Pelii, znanej z Nieznanych nowych światów. Czwarty sezon może pogłębić tę relację i ukazać początki kariery Scotty’ego w Akademii Floty.

Niektórzy fani przypominają, że wersja alternatywna tej historii pojawiła się już w komiksie osadzonym w tzw. linii Kelvin, gdzie młody Scott przypadkiem teleportował beagle’a admirała Archera. Choć ta wersja stała się kultowa, nie jest częścią głównego kanonu. Tym razem jednak serial ma szansę przedstawić pełnoprawną, oficjalną genezę jednej z najbardziej uwielbianych postaci w historii Star Treka.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/after-60-years-star-trek-is-finally-revealing-a-missing-piece-of-trek-lore/

Tagi:

Popkultura
serial
science fiction
Star Trek
sci-fi
Paramount+
Star Trek: Nieznane nowe światy
