Po 60 latach to science fiction w końcu odkryje przeszłość jednego z bohaterów. Fani długo musieli na to czekać

Przez sześć dekad uniwersum Star Trek rozrosło się do imponujących rozmiarów, począwszy od klasycznego serialu Gene’a Roddenberry’ego po współczesne produkcje i alternatywne linie czasowe. Mimo tego ogromu opowieści wiele wątków wciąż pozostaje nieodkrytych. Jednym z nich jest przeszłość legendarnego inżyniera Montgomery’ego Scotta, znanego wszystkim jako Scotty. Ostatnie doniesienia wskazują, że czwarty sezon Star Trek: Nieznane nowe światy wreszcie podejmie ten temat i ujawni jego historię.

Star Trek: Nieznane nowe światy – nowy sezon przedstawi oficjalną historię inżyniera Montgomery’ego Scotta

Twórcy serialu zapowiedzieli, że nadchodząca odsłona skupi się mocniej na osobistych historiach głównych bohaterów, a ton opowieści stanie się bardziej poważny. Aktor Martin Quinn, który zadebiutował jako młody Scotty w finale drugiego sezonu, zdradził, że widzowie poznają jego bohatera z zupełnie nowej strony. Jak stwierdził, świat Scotty’ego zacznie się „krystalizować” i nabierze głębi, której wcześniej brakowało tej postaci.