Popularne science fiction po 26 latach odkrywa jedną ze swoich największych tajemnic. Zagadka zostanie rozwiązana w nowym serialu

Twórcy chcą ujawnić jedną z największych tajemnic swojej serii.
Po ponad dwóch dekadach od finału Star Trek: Stacja kosmiczna twórcy serii przygotowują się do rozwiązania zagadki, która od lat rozpala wyobraźnię fanów. Nadchodzący serial Starfleet Academy ma wreszcie podjąć temat losów kapitana Benjamina Sisko, bohatera, który w 1999 roku poświęcił swoje ziemskie życie, by ocalić Bajor przed Pah-wraithami.
Star Trek: Starfleet Academy dostarczy odpowiedź na zagadkę sprzed 26 lat?
W finale odcinka „What You Leave” Behind Sisko zniknął w Ognistych Jaskiniach, a jego duch złączył się z Prorokami zamieszkującymi bajorański tunel czasoprzestrzenny. Zanim odszedł, pojawił się swojej żonie Kasidy Yates i obiecał, że jeszcze kiedyś powróci. Przez kolejne lata pozostawało to nierozwiązanym wątkiem i jednym z najbardziej romantycznych niedopowiedzeń całego uniwersum.
Pierwszy zwiastun Starfleet Academy ujawnił intrygujący szczegół. W jednej ze scen widoczny jest ekran z napisem: „Los Benjamina Sisko: Konfrontacja z niewytłumaczalnym. Los Emisariusza Proroków. Czy kapitan Sisko zginął w Ognistych Jaskiniach Bajor? A może żyje w Świątyni Niebiańskiej?”. To sugeruje, że temat jego zaginięcia został włączony do programu szkolenia młodych kadetów.
Jeśli nawet po stuleciach Starfleet wciąż nie zna jednoznacznej odpowiedzi, może to oznaczać, że Sisko nigdy nie wrócił na Ziemię. Jednocześnie twórcy wyraźnie zapowiadają, że nie będzie to tylko wspomnienie z kart podręczników. W rozmowie z ScreenRant producentka wykonawcza serialu Noga Landau zdradziła, że Sisko odegra istotną rolę w narracji nowego projektu.
Myślę, że oddaliśmy hołd wszystkiemu, co powstało przed nami, sześćdziesięciu latom dziedzictwa w najróżniejszych formach. Jednym z elementów tego dziedzictwa są postaci, które zaprosiliśmy z wcześniejszych produkcji. Robert Picardo powróci jako Doktor znany z Voyagera, a do obsady dołączy także kilku aktorów z Discovery. Na naszej scenografii, w głównym atrium, zawisła ściana bohaterów. To hołd dla tych, którzy pokazali nam, czym jest heroizm i jakie wartości reprezentuje Flota Gwiezdna – powiedziała Landau.
W dalszej części rozmowy producentka dodała:
Mamy też tajemnice. Zwróćcie uwagę na Benjamina Sisko. Możemy zrobić rzeczy, których nie próbowano od dawna i które, moim zdaniem, naprawdę docenią fani czekający na odpowiedzi. Wiemy, kim jesteśmy i na jakich barkach stoimy.
Choć trudno oczekiwać, że kapitan powróci w dosłownym sensie, ponad siedem wieków dzielących jego odejście od czasu akcji nowego serialu daje twórcom duże pole manewru. Możliwe są zarówno retrospekcje, jak i ukryte przekazy pozostawione przez bohatera Floty Gwiezdnej.