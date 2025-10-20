Popularne science fiction po 26 latach odkrywa jedną ze swoich największych tajemnic. Zagadka zostanie rozwiązana w nowym serialu

Po ponad dwóch dekadach od finału Star Trek: Stacja kosmiczna twórcy serii przygotowują się do rozwiązania zagadki, która od lat rozpala wyobraźnię fanów. Nadchodzący serial Starfleet Academy ma wreszcie podjąć temat losów kapitana Benjamina Sisko, bohatera, który w 1999 roku poświęcił swoje ziemskie życie, by ocalić Bajor przed Pah-wraithami.

Star Trek: Starfleet Academy dostarczy odpowiedź na zagadkę sprzed 26 lat?

W finale odcinka „What You Leave” Behind Sisko zniknął w Ognistych Jaskiniach, a jego duch złączył się z Prorokami zamieszkującymi bajorański tunel czasoprzestrzenny. Zanim odszedł, pojawił się swojej żonie Kasidy Yates i obiecał, że jeszcze kiedyś powróci. Przez kolejne lata pozostawało to nierozwiązanym wątkiem i jednym z najbardziej romantycznych niedopowiedzeń całego uniwersum.