Zaloguj się lub Zarejestruj

Krychowiak: krok od szczytu debiutuje na SkyShowtime. Nasz wywiad ze sportowcem

gram.pl
2025/11/27 15:45
0
0

Rozmawialiśmy z Grzegorzem Krychowiakiem o nowym serialu.

Wydarzeniem, które przyciąga uwagę fanów sportu, jest premiera serialu dokumentalnego zatytułowanego „Krychowiak: krok od szczytu”. Produkcja ta unika bycia klasycznym dokumentem poświęconym piłce nożnej. Zamiast tego, twórcy proponują widzom „czystą rozrywkę”, która pozwala zagłębić się w codzienność i świat Grzegorza Krychowiaka oraz jego żony, francuskiej modelki i bodybuilderki, Celii Jaunat-Krychowiak.

Krychowiak: krok od szczytu
Krychowiak: krok od szczytu

Krychowiak: krok od szczytu. Rozmowa z Grzegorzem Krychowiakiem w gram.pl

Serial ma format złożony z czterech odcinków, z których każdy trwa dwadzieścia pięć minut, a nowe epizody pojawiają się w cotygodniowym cyklu. Reżyserii podjął się Jan Dybus, natomiast w obsadzie, jako główni bohaterowie, występują Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat-Krychowiak. Premiera serialu ma miejsce dzisiaj – 27 listopada 2025 roku.

Z okazji premiery „Krychowiak: krok od szczytu” mieliśmy okazję porozmawiać ze sportowcem. Wywiad znajduje się na dole wiadomości. Za zaproszenie do udziału w wydarzeniu dziękujemy platformie SkyShowtime, gdzie zobaczycie omawiany serial dokumentalny.

"Krychowiak: krok od szczytu" to nie jest dokument o piłce nożnej. To czysta rozrywka, która pozwoli widzom zanurzyć się w świecie Grzegorza Krychowiaka i jego żony, francuskiej modelki i bodybuilderki, Celii Jaunat. Słynący z poczucia humoru i zamiłowania do mody sportowiec, ma swoim koncie 100 występów w narodowych barwach. Kariera piłkarska była jednak dla Krychowiaka zaledwie jednym z wielu marzeń, które odważnie spełnia, nie oglądając się za siebie i czerpiąc z życia garściami. W dokumencie poświęconym jego wspólnemu życiu z Celią kamera próbuje dotrzymać mu kroku w realizacji kolejnych celów, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych. – czytamy w opisie serialu.

GramTV przedstawia:

Tagi:

News
wywiad
Krychowiak: krok od szczytu
serial
Grzegorz Krychowiak
sport
piłka nożna
piłkarze
SkyShowtime
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112