Krychowiak: krok od szczytu debiutuje na SkyShowtime. Nasz wywiad ze sportowcem

Rozmawialiśmy z Grzegorzem Krychowiakiem o nowym serialu.
Wydarzeniem, które przyciąga uwagę fanów sportu, jest premiera serialu dokumentalnego zatytułowanego „Krychowiak: krok od szczytu”. Produkcja ta unika bycia klasycznym dokumentem poświęconym piłce nożnej. Zamiast tego, twórcy proponują widzom „czystą rozrywkę”, która pozwala zagłębić się w codzienność i świat Grzegorza Krychowiaka oraz jego żony, francuskiej modelki i bodybuilderki, Celii Jaunat-Krychowiak.
Krychowiak: krok od szczytu. Rozmowa z Grzegorzem Krychowiakiem w gram.pl
Serial ma format złożony z czterech odcinków, z których każdy trwa dwadzieścia pięć minut, a nowe epizody pojawiają się w cotygodniowym cyklu. Reżyserii podjął się Jan Dybus, natomiast w obsadzie, jako główni bohaterowie, występują Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat-Krychowiak. Premiera serialu ma miejsce dzisiaj – 27 listopada 2025 roku.
Z okazji premiery „Krychowiak: krok od szczytu” mieliśmy okazję porozmawiać ze sportowcem. Wywiad znajduje się na dole wiadomości. Za zaproszenie do udziału w wydarzeniu dziękujemy platformie SkyShowtime, gdzie zobaczycie omawiany serial dokumentalny.
"Krychowiak: krok od szczytu" to nie jest dokument o piłce nożnej. To czysta rozrywka, która pozwoli widzom zanurzyć się w świecie Grzegorza Krychowiaka i jego żony, francuskiej modelki i bodybuilderki, Celii Jaunat. Słynący z poczucia humoru i zamiłowania do mody sportowiec, ma swoim koncie 100 występów w narodowych barwach. Kariera piłkarska była jednak dla Krychowiaka zaledwie jednym z wielu marzeń, które odważnie spełnia, nie oglądając się za siebie i czerpiąc z życia garściami. W dokumencie poświęconym jego wspólnemu życiu z Celią kamera próbuje dotrzymać mu kroku w realizacji kolejnych celów, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych. – czytamy w opisie serialu.
