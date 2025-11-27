Krychowiak: krok od szczytu debiutuje na SkyShowtime. Nasz wywiad ze sportowcem

Wydarzeniem, które przyciąga uwagę fanów sportu, jest premiera serialu dokumentalnego zatytułowanego „Krychowiak: krok od szczytu”. Produkcja ta unika bycia klasycznym dokumentem poświęconym piłce nożnej. Zamiast tego, twórcy proponują widzom „czystą rozrywkę”, która pozwala zagłębić się w codzienność i świat Grzegorza Krychowiaka oraz jego żony, francuskiej modelki i bodybuilderki, Celii Jaunat-Krychowiak.

Serial ma format złożony z czterech odcinków, z których każdy trwa dwadzieścia pięć minut, a nowe epizody pojawiają się w cotygodniowym cyklu. Reżyserii podjął się Jan Dybus, natomiast w obsadzie, jako główni bohaterowie, występują Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat-Krychowiak. Premiera serialu ma miejsce dzisiaj – 27 listopada 2025 roku.