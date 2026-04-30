EA robi już 85% QA z pomocą AI. Mimo to szef firmy twierdzi, że pracy nie ubywa

Maciej Petryszyn
2026/04/30 13:15
Najwięksi pesymiści wieszczą, że sztuczna inteligencja zabierze pracę twórcom gier. Optymiści wyśmiewają te stwierdzenia.

Gdzie jest prawda? Chciałoby się powiedzieć, że leży po środku, ale tak naprawdę nie wiadomo.

Electronic Arts
Electronic Arts

Kontrola jakości w EA zdominowana przez AI

Niemniej swoje zdanie na ten temat ma Andrew Wilson. Dyrektor generalny Electronic Arts znany jest z tego, że należy do drugiej z wymienionych we wstępie grup. To znaczy, zwyczajnie bagatelizuje on problem, stwierdzając, że generatywna sztuczna inteligencja to nie zagrożenie, a szansa. Kolejny raz tego typu opinie wygłosił przy okazji niedawnej branżowej imprezy iicon, która miała miejsce w hotelu Fontainebleau Resort w Las Vegas. Na scenie Wilson odpowiadał na pytania zadawane przez Liz Claman z Fox Business Network. Nie będzie zaskoczeniem, że w pewnym momencie rozmowa zeszła właśnie na temat AI.

Jak twierdzi Wilson, paradoksalnie zaangażowanie AI zwiększyło zatrudnienie w EA w segmencie QA:

Widziałem ostatnio dane, z których wynika, że obecnie niemal cała – około 85% – nasza praca nad kontrolą jakości jest wykonywana za pomocą jakiegoś rodzaju uczenia maszynowego lub algorytmów opartych na AI. Mimo to, jako firma, zatrudniamy obecnie więcej pracowników QA niż kiedykolwiek wcześniej.

Według dyrektora Electronic Arts sztuczna inteligencja wykorzystywana jest do najbardziej podstawowych prac kontrolnych. Przykłady? Włączanie i wyłączanie konsoli, uruchomienie oraz zamykanie systemu czy też sprawdzenie, czy dana produkcja się zawiesza. Mowa więc o powtarzalnych czynnościach. Jeżeli zaś chodzi o czynności bardziej skomplikowane, jak np. analiza wyników – tutaj potrzebni są już żywi pracownicy. I to na tyle dużo, że Wilson wspomniał o konieczności angażowania w tym aspekcie nowych osób. Dodał też, że obecnie jedyną rolą AI jest wspomaganie człowieka, a nie całkowite zastąpienie go.

Źródło:https://www.gamefile.news/p/iicon-ea-andrew-wilson-take-two-strauss-zelnick

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

