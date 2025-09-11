Twórca Dead Space mógłby stworzyć grę na licencji Obcego, ale ma jeden warunek

Glen Schofield wspomina o możliwości stworzenia gry na licencji Obcego
Schofield podczas rozmowy z redakcją PCGamer zaznaczył, że zależy mu przede wszystkim na tworzeniu własnych projektów. Twórca serii Dead Space ujawnił jednak, że gdyby ktoś przyszedł do niego z propozycją stworzenia gry na licencji Obcego, to z pewnością by się zgodził. Doświadczony deweloper musiałby mieć jednak zapewnioną pełną swobodę twórczą.
Powiedzmy, że ktoś przyszedłby do mnie i powiedział: „Dam ci licencję na Obcego”. Od razu mógłbym pokazać, nie wiem, może 100 różnych projektów Obcego, które stworzyłem w Midjourney w ciągu ostatnich dwóch lat, tylko dlatego, że mi się to podoba. Więc tak, bardzo chciałbym stworzyć grę na licencji Obcego. Musiałbym jednak być właścicielem praw twórczych. To nie podlega negocjacji. Nie stworzę świetnej gry, jeśli nie będzie ona moja i nie będę w nią głęboko zaangażowany – tylko wtedy dam z siebie 130% – powiedział Schofield.
