Twórca Dead Space mógłby stworzyć grę na licencji Obcego, ale ma jeden warunek

Mikołaj Ciesielski
2025/09/11 18:10
0
0

„Nie stworzę świetnej gry, jeśli nie będzie ona moja i nie będę w nią głęboko zaangażowany” – mówi Glen Schofield.

Jakiś czas temu twórca Dead Space przyznał, że rozważa zakończenie kariery w branży gier wideo. Tymczasem w sieci pojawił się całkiem interesujący wywiad z deweloperem, który ostatnio pracował nad The Callisto Protocol. W trakcie wspomnianej rozmowy Glen Schofield stwierdził, że chciałby stworzyć grę na licencji Obcego, ale pod jednym warunkiem, który „nie podlegałby negocjacjom”.

Alien: Rogue Incursion
Alien: Rogue Incursion

Glen Schofield wspomina o możliwości stworzenia gry na licencji Obcego

Schofield podczas rozmowy z redakcją PCGamer zaznaczył, że zależy mu przede wszystkim na tworzeniu własnych projektów. Twórca serii Dead Space ujawnił jednak, że gdyby ktoś przyszedł do niego z propozycją stworzenia gry na licencji Obcego, to z pewnością by się zgodził. Doświadczony deweloper musiałby mieć jednak zapewnioną pełną swobodę twórczą.

Powiedzmy, że ktoś przyszedłby do mnie i powiedział: „Dam ci licencję na Obcego”. Od razu mógłbym pokazać, nie wiem, może 100 różnych projektów Obcego, które stworzyłem w Midjourney w ciągu ostatnich dwóch lat, tylko dlatego, że mi się to podoba. Więc tak, bardzo chciałbym stworzyć grę na licencji Obcego. Musiałbym jednak być właścicielem praw twórczych. To nie podlega negocjacji. Nie stworzę świetnej gry, jeśli nie będzie ona moja i nie będę w nią głęboko zaangażowany – tylko wtedy dam z siebie 130% – powiedział Schofield.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że wspomniane na początku wiadomości The Callisto Protocol, czyli najnowsza gra Glena Schofielda, zadebiutowała na rynku w grudniu 2022 roku. Wspomniany tytuł dostępny jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: Recenzja The Callisto Protocol – klasyk survival horrorów w sosie z autorskich błędów.

Źródło:https://gamingbolt.com/dead-space-creator-would-make-a-game-based-on-alien-if-he-got-complete-creative-control

News
horror
Dead Space
science fiction
Glen Schofield
Obcy
Alien
gry na licencji
The Callisto Protocol
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

