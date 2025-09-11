Twórca Dead Space mógłby stworzyć grę na licencji Obcego, ale ma jeden warunek

„Nie stworzę świetnej gry, jeśli nie będzie ona moja i nie będę w nią głęboko zaangażowany” – mówi Glen Schofield.

Jakiś czas temu twórca Dead Space przyznał, że rozważa zakończenie kariery w branży gier wideo. Tymczasem w sieci pojawił się całkiem interesujący wywiad z deweloperem, który ostatnio pracował nad The Callisto Protocol. W trakcie wspomnianej rozmowy Glen Schofield stwierdził, że chciałby stworzyć grę na licencji Obcego, ale pod jednym warunkiem, który „nie podlegałby negocjacjom”.

Glen Schofield wspomina o możliwości stworzenia gry na licencji Obcego

Schofield podczas rozmowy z redakcją PCGamer zaznaczył, że zależy mu przede wszystkim na tworzeniu własnych projektów. Twórca serii Dead Space ujawnił jednak, że gdyby ktoś przyszedł do niego z propozycją stworzenia gry na licencji Obcego, to z pewnością by się zgodził. Doświadczony deweloper musiałby mieć jednak zapewnioną pełną swobodę twórczą.