Twórca Days Gone wspiera Bend Studio po skasowaniu ich nowej gry. Wcześniej nieprzychylnie wypowiadał się o deweloperze

Sony podjęło decyzję o skasowaniu dwóch kolejnych gier-usług. Konsole PlayStation miały otrzymać wieloosobową grę w świecie God of War od Bluepoint Games, a swój tajemniczy projekt rozwijało również Bend Studio, czyli twórcy Days Gone. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku do sieci wyciekły szczegóły nowej gry dewelopera, choć nie jest jasne, czy to anulowana gra, czy też zupełnie inna produkcja. Swoich dawnych kolegów w tej trudnej sytuacji postanowił wesprzeć John Garvin, reżyser Days Gone, który w grudniu 2020 rozstał się ze swoim pracodawcą.

Reżyser Days Gone wspiera Bend Studio po skasowaniu ich nowej gry

Od tego momentu Garvin miał wiele cierpkich słów dla Bend Studio oraz działu PlayStation. Tylko w ostatnich miesiącach zarzucił deweloperowi, że nie chroni swoich marek, pozwalając na wykorzystanie Days Gone w Astro Bocie. Kilka miesięcy później zarzucił Sony, że ignorują dorobek Bend Studio, nie umieszczając ich gier w nostalgicznym zwiastunie z okazji 30-lecia PlayStation.