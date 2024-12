Nowa gra twórców Days Gone wyciekła do sieci

W marcu bieżącego roku pojawiły się wieści sugerujące, że Bend Studio pracuje nad grą-usługą. Wtedy też ukazało się ogłoszenie o pracę na stanowisko Lead Project Managera, który miałby dołączyć do zespołu tworzącego „kolejny, głośny tytuł AAA”. Tymczasem do sieci trafiły pierwsze obrazy ukazujące rzekomo grę twórców Days Gone.

Następnym tytułem Bend Studio będzie najprawdopodobniej gra z otwartym światem w trybie multiplayer

Screenshoty ukazujące grę twórców Days Gone miały trafić do sieci za sprawą byłego pracownika studia, który udostępnił zrzuty w ramach swojego portfolio. Choć Sony wystosowało już do serwisu żądanie usunięcia grafik, pozostały opisy, które zdradzają, jak może wyglądać kolejny projekt deweloperów odpowiedzialnych za przygody Deacona St. Johna. Jak poinformował portal MP1st , do sieci wyciekły grafiki przedstawiające nowe IP od Bend Studio.Choć Sony wystosowało już do serwisu żądanie usunięcia grafik, pozostały opisy, które zdradzają, jak może wyglądać kolejny projekt deweloperów odpowiedzialnych za przygody Deacona St. Johna.

Zgodnie z informacjami podanymi przez wspomniany powyżej portal, grafiki sugerowały, że nowa gra twórców Days Gone najprawdopodobniej będzie tytułem z otwartym światem w trybie multiplayer. Produkcja ma zawierać system craftingu, który pozwoli stworzyć różnego rodzaju broń palną. Dodatkowo portal wspomniał o „garderobie”, która prawdopodobnie miałaby zapewnić jakąś formę personalizacji. Inne pomieszczenie w hubie miałoby natomiast odnosić się do „rangi” postaci.

Portal MP1st spekuluje, że nowa gra twórców Days Gone może charakteryzować się motywem militarnym, co może podkreślać też wspomniana wyżej „ranga”. Tytuł od Bend Studio ma również skłaniać się ku formatowi multiplayer/live-service. Serwis podkreślił, że choć można by pomyśleć, że grafiki dotyczą anulowanego projektu deweloperów, istnieje niemała szansa, że jest to gra, nad którą aktualnie pracuje zespół ze względu na wcześniejsze informacje Tytuł od Bend Studio ma również skłaniać się ku formatowi multiplayer/live-service. Serwis podkreślił, że choć można by pomyśleć, że grafiki dotyczą anulowanego projektu deweloperów, istnieje niemała szansa, że jest to gra, nad którą aktualnie pracuje zespół ze względu na wcześniejsze informacje o ofercie pracy

Oczywiście należy mieć na uwadze, że obecnie są to wyłącznie domysły. Na oficjalne wieści z pewnością jeszcze przyjdzie nam poczekać. Projekt od momentu stanu uchwyconego na screenshotach byłego pracownika mógł też przejść wiele zmian i teraz prezentować się zupełnie inaczej – materiały pochodzą z pliku przesłanego na Google Drive w 2023 roku. Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na wieści od Bend Studio.