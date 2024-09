Reżyser Days Gone obraża Astro Bota za wykorzystanie Deeka. „Kreskówkowy gnój promujący jakąś małą grę”

Deweloper wini za to Bend Studio, twórców Days Gone, że nie potrafią chronić swojej marki.

W ubiegły piątek do sklepów trafiła nowa ekskluzywna gra na PlayStation, czyli Astro Bot. Platformówka od studia Team Asobi zebrała fenomenalne oceny, automatycznie stając się mocnym kandydatem do najlepszej gry 2024 roku. Ale nie wszystkim gra podoba się w równym stopniu. John Garvin to reżyser Days Gone, który jeszcze w 2020 odszedł z Bend Studio, na swoim koncie w serwisie X postanowił skrytykować swoje dawne miejsce pracy za wykorzystanie protagonisty z jego gry do promowania innej produkcji. W Astro Bot znalazło się sporo postaci, które inspirowane są popularnymi bohaterami z gier nie tylko wydanych na konsolach PlayStation. Obok Kratosa z God of War czy Aloy z serii Horizon, możemy również spotkać Crasha Bandicoota, Spyro, Solid Snake’a, czy Claire Redfield z Resident Evil 2.

Astro Bot – reżyser Days Gone zły na Bend Studio, że nie chronią swojego dziedzictwa

Days Gone na premierę nie zebrało wysokich ocen od recenzentów oraz graczy, a sprzedaż tytułu nie była zadowalająca. Chociaż Bend Studio pracowało nad kontynuacją, to produkcja została wstrzymana i gra skasowana. Obecnie studio rozwija swój nowy projekt, ale już bez Johna Garvina, który przez ostatnie lata obwinił wszystkich, włącznie z graczami, za porażkę Days Gone. Teraz postanowił przyczepić się do Astro Bota, że Deacon St. John pojawił się w grze, a winą za to obarcza Bend Studio.