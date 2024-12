Twórca Days Gone wytyka PlayStation ignorowanie gry. Dzieło nie było częścią nostalgicznego zwiastuna

John Garvin nawiązuje do materiału z okazji 30-lecia marki PlayStation.

Kilka dni temu informowaliśmy o nostalgicznym zwiastunie udostępnionym z okazji 30-lecia PlayStation. W ramach materiału Sony przypomniało o największych hitach, takich jak God of War, Uncharted, Horizon Zero Dawn czy Ghost of Tsushima. Zabrakło jednak Days Gone, co nie umknęło uwadze twórcy gry, Johnowi Garvinowi.

Days Gone nie pojawiło się na zwiastunie z okazji 30-lecia PlayStation Jak wspomnieliśmy powyżej, kilka dni temu Sony udostępniło zwiastun z okazji 30-lecia marki PlayStation. Na materiale zaprezentowano kilka wybranych gier, w tym wymienione wcześniej God of War czy Uncharted. Zwiastun nie zawiera jednak lubianego Days Gone, na co zwrócił uwagę twórca gry John Garvin za pośrednictwem mediów społecznościowych, nawiązując do motywu przewodniego trailera: „chodzi o…”. Chodzi o… ignorowanie Bend Studio…” jakby Syphon Filter i Days Gone nigdy nie miały miejsca… – napisał John Garvin na platformie X, udostępniając materiał PlayStation. Warto przy okazji przypomnieć, że we wrześniu John Garvin obwinił Bend Studio, z którego odszedł w 2020 roku, o niewystarczającą ochronę dziedzictwa Days Gone. Miało to związek z pojawieniem się postaci Deacona St. Johna w grze Astro Bot.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Days Gone zadebiutowało na rynku w kwietniu 2019 roku na konsolach PlayStation 4. Zainteresowanych produkcją zachęcamy do lektury: Nieudany autoplagiat – recenzja Days Gone. Wejdź w brudne buty wyjętego spod prawa motocyklisty, Deacona St. Johna, łowcy nagród, próbującego odszukać sens życia w kraju toczonym śmiercią. Przeszukuj opuszczone osady, znajdź wyposażenie i wytwórz cenne przedmioty i uzbrojenie albo spróbuj dogadać się z innymi ocalałymi i dokonuj uczciwej wymiany. Zawsze możesz też sięgnąć po brutalniejsze rozwiązania. – brzmi opis gry. Wczytywanie ramki mediów.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.