Twórca Battlefield 6 dobitnie o Call of Duty. „CoD istnieje, gdyż EA było kut…”

Vince Zampella, legendarny twórca serii Call of Duty i obecny szef marki Battlefield, otwarcie przyznał, że jego kultowa strzelanka mogła nigdy nie powstać, gdyby nie jego wcześniejsze doświadczenia w Electronic Arts. Zampella jest jednym z najbardziej wpływowych projektantów w gatunku gier FPS, a jego dorobek obejmuje takie hity jak Medal of Honor, Call of Duty, Titanfall 2, a także gry ze świata Star Wars w Respawn Entertainment.

W wywiadzie dla GQ Zampella podkreślił, że jego praca nad Medal of Honor: Allied Assault w EA była kluczowym momentem w historii branży. Właśnie dzięki tej produkcji wielu członków zespołu zdecydowało się odejść z Electronic Arts i założyć Infinity Ward, twórców Call of Duty.