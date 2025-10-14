Twórca Battlefield 6 dobitnie o Call of Duty. „CoD istnieje, gdyż EA było kut…”

Deweloper wprost przyznał, że to działania Electronic Arts doprowadziły do powstania serii Call of Duty.
Vince Zampella, legendarny twórca serii Call of Duty i obecny szef marki Battlefield, otwarcie przyznał, że jego kultowa strzelanka mogła nigdy nie powstać, gdyby nie jego wcześniejsze doświadczenia w Electronic Arts. Zampella jest jednym z najbardziej wpływowych projektantów w gatunku gier FPS, a jego dorobek obejmuje takie hity jak Medal of Honor, Call of Duty, Titanfall 2, a także gry ze świata Star Wars w Respawn Entertainment.
W wywiadzie dla GQ Zampella podkreślił, że jego praca nad Medal of Honor: Allied Assault w EA była kluczowym momentem w historii branży. Właśnie dzięki tej produkcji wielu członków zespołu zdecydowało się odejść z Electronic Arts i założyć Infinity Ward, twórców Call of Duty.
Jedynym powodem, dla którego Call of Duty w ogóle istnieje, gdyż EA było kut… - powiedział Zampella, nie kryjąc swojej opinii o dawnej firmie.
Obecnie Zampella prowadzi prace nad Battlefield 6, które zdążyło już zyskać uznanie graczy. Nowa odsłona serii stawia na powrót do klasycznych mechanik znanych z Battlefield 3, Battlefield 4 i gier z serii Bad Company, a twórcy celują w nostalgię wśród graczy, którzy w młodości spędzali godziny przy sieciowych bitwach.
Zampella wspomina także, jak niezwykłe było dla niego dostrzeganie popularności swoich gier w mediach masowych:
Kiedy oglądasz losowy program telewizyjny, taki jak Family Guy czy The Office, i słyszysz o Call of Duty, uderza cię to, myśli: „O kurczę!”.
Dodał, że momenty te były „trochę surrealistyczne”, ponieważ wcześniej trudno było sobie wyobrazić, że gry osiągną taką rangę kulturową:.