Twórca Battlefield 6 dobitnie o Call of Duty. „CoD istnieje, gdyż EA było kut…”

Radosław Krajewski
2025/10/14 14:45
1
0

Deweloper wprost przyznał, że to działania Electronic Arts doprowadziły do powstania serii Call of Duty.

Vince Zampella, legendarny twórca serii Call of Duty i obecny szef marki Battlefield, otwarcie przyznał, że jego kultowa strzelanka mogła nigdy nie powstać, gdyby nie jego wcześniejsze doświadczenia w Electronic Arts. Zampella jest jednym z najbardziej wpływowych projektantów w gatunku gier FPS, a jego dorobek obejmuje takie hity jak Medal of Honor, Call of Duty, Titanfall 2, a także gry ze świata Star Wars w Respawn Entertainment.

Battlefield 6
Battlefield 6

Vince Zampella wprost przyznał, że gdyby nie EA, to seria Call of Duty nigdy by nie powstała

W wywiadzie dla GQ Zampella podkreślił, że jego praca nad Medal of Honor: Allied Assault w EA była kluczowym momentem w historii branży. Właśnie dzięki tej produkcji wielu członków zespołu zdecydowało się odejść z Electronic Arts i założyć Infinity Ward, twórców Call of Duty.

Jedynym powodem, dla którego Call of Duty w ogóle istnieje, gdyż EA było kut… - powiedział Zampella, nie kryjąc swojej opinii o dawnej firmie.

Obecnie Zampella prowadzi prace nad Battlefield 6, które zdążyło już zyskać uznanie graczy. Nowa odsłona serii stawia na powrót do klasycznych mechanik znanych z Battlefield 3, Battlefield 4 i gier z serii Bad Company, a twórcy celują w nostalgię wśród graczy, którzy w młodości spędzali godziny przy sieciowych bitwach.

Zampella wspomina także, jak niezwykłe było dla niego dostrzeganie popularności swoich gier w mediach masowych:

Kiedy oglądasz losowy program telewizyjny, taki jak Family Guy czy The Office, i słyszysz o Call of Duty, uderza cię to, myśli: „O kurczę!”.

Dodał, że momenty te były „trochę surrealistyczne”, ponieważ wcześniej trudno było sobie wyobrazić, że gry osiągną taką rangę kulturową:.

Niestety niektórzy gracze już teraz niszczą doświadczenie innym osobom w grze wieloosobowej w Battlefield 6. Niedawno Electronic Arts odbyło pierwszą dużą falę banów, głównie wśród graczy konsolowych, którzy korzystali z Cronus Zen.

Przypomnijmy, że Battlefield 6 miał swoją premierę 10 października. Gra dostępna jest PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/battlefield/call-of-duty-creator-and-current-battlefield-6-head-vince-zampella-says-the-only-reason-that-cod-exists-is-because-ea-were-d-ks/

Tagi:

News
EA
FPS
strzelanka
Call of Duty
Battlefield
Electronic Arts Polska
Vince Zampella
Battlefield 6
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:50

Dokładnie o tym pisałem pod jednym z newsów. I ma rację. Zresztą to że wrócili w końcu do EA jako Respawn wynika z tego że Activision nie było lepsze. 




