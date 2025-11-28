Marvel Rivals świętuje pierwsze urodziny. Rocznicowy patch wprowadza nowy tryb

Nowy tryb w Marvel Rivals z okazji pierwszych urodzin gry.
Piąty sezon rozgrywek wystartował już w Marvel Rivals. Gracze mogą liczyć na nowe postacie, mapy, eventy i nie tylko. Deweloperzy postanowili jednak dodatkowo zaskoczyć społeczność, wydając zupełnie nową aktualizacją z okazji pierwszej roczni gry.
Marvel Rivals świętuje rocznicę wielką aktualizacją. Tryb 18 vs 18 Annihilation już dostępny
Najważniejszym elementem, który pojawił się w patchu, jest tryb 18 vs 18 Annihilation. Ten zupełnie nowy wariant rozgrywki, który został zaprezentowany w specjalnym zwiastunie, jest starciem typu Domination Showdown i odbywa się na świeżo dodanej mapie o nazwie Grand Garden. Materiał wideo ukazuje, jak niezwykle chaotyczne potyczki mogą mieć miejsce, gdy duża liczba bohaterów z obu stron gromadzi się w jednym miejscu. Jednocześnie tryb ten stwarza dogodne warunki, by gracze mogli eliminować całe fale przeciwników, jeśli tylko odpowiednio zsynchronizują użycie swoich najpotężniejszych zdolności specjalnych.
Rocznicowa aktualizacja to nie tylko nowy, wielki tryb, ale również szereg dodatkowych aktywności i nowości dla fanów gry. Wprowadzono cztery nowe wydarzenia w grze, a także powróciła do sklepu przepustka bojowa z pierwszego sezonu. Gracze mogą również skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach akcji Black Friday oraz nabyć zupełnie nowe przedmioty w sklepie. Równie istotną częścią aktualizacji jest duża lista poprawek błędów, które poprawiają funkcjonowanie zarówno map, jak i poszczególnych zdolności bohaterów.
Marvel Rivals to drużynowa strzelanka PvP z superbohaterami z uniwersum Marvela! Stwórz własną drużynę gwiazd i opracuj niezliczone strategie wykorzystujące umiejętności drużynowe, łącząc różne wyjątkowe moce postaci. Następnie stań do walki na zmiennych polach bitew z fizyką zniszczeń! – brzmi opis gry Marvel Rivals.
Marvel Rivals trafiło na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Strzelanka zadebiutowała 6 grudnia 2024 roku w modelu free-to-play.
