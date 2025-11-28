Marvel Rivals świętuje pierwsze urodziny. Rocznicowy patch wprowadza nowy tryb

Piąty sezon rozgrywek wystartował już w Marvel Rivals. Gracze mogą liczyć na nowe postacie, mapy, eventy i nie tylko. Deweloperzy postanowili jednak dodatkowo zaskoczyć społeczność, wydając zupełnie nową aktualizacją z okazji pierwszej roczni gry.

Marvel Rivals świętuje rocznicę wielką aktualizacją. Tryb 18 vs 18 Annihilation już dostępny

Najważniejszym elementem, który pojawił się w patchu, jest tryb 18 vs 18 Annihilation. Ten zupełnie nowy wariant rozgrywki, który został zaprezentowany w specjalnym zwiastunie, jest starciem typu Domination Showdown i odbywa się na świeżo dodanej mapie o nazwie Grand Garden. Materiał wideo ukazuje, jak niezwykle chaotyczne potyczki mogą mieć miejsce, gdy duża liczba bohaterów z obu stron gromadzi się w jednym miejscu. Jednocześnie tryb ten stwarza dogodne warunki, by gracze mogli eliminować całe fale przeciwników, jeśli tylko odpowiednio zsynchronizują użycie swoich najpotężniejszych zdolności specjalnych.