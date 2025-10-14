Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwsza fala banów w Battlefield 6. Gracze przyłapani na korzystaniu z Cronusa

Radosław Krajewski
2025/10/14 13:20
Niektórzy chwalą się tym w mediach społecznościowych i na Reddicie.

Electronic Arts rozpoczęło zdecydowaną walkę z graczami, którzy w Battlefield 6 korzystają z nieautoryzowanego sprzętu dającego im nieuczciwą przewagę. Jak poinformowali gracze w mediach społecznościowych i Reddicie, konta wykrytych użytkowników urządzenia Cronus Zen są blokowane, a wydawca zapowiada kolejne działania mające na celu utrzymanie zasad rywalizacji na polach bitew.

Battlefield 6

Battlefield 6 – pierwsza duża fala banów w nowej wieloosobowej strzelance

Cronus Zen to popularny adapter umożliwiający podłączenie myszy i klawiatury do konsol w grach, które natywnie tego nie wspierają. Dzięki temu gracze uzyskują połączenie precyzji celowania myszą z asystą przypisaną do kontrolera. Taki zestaw daje znaczącą przewagę nad innymi uczestnikami rozgrywek, szczególnie w szybkich strzelankach, gdzie ułamki sekund decydują o zwycięstwie.

Battlefield 6 – ban za używanie Cronusa

Urządzenia Cronus od dawna budzą kontrowersje w społecznościach gier wieloosobowych. Były już krytykowane w kontekście serii Call of Duty czy Overwatch, ale dotąd niewielu wydawców zdecydowało się na tak stanowczą reakcję. Tym razem EA postawiło jasną granicę, traktując tego typu sprzęt jako formę oszustwa.

GramTV przedstawia:

Wielu graczy przyjęło decyzję EA z aprobatą, podkreślając, że czystsze serwery przełożą się na bardziej wyrównane mecze. Firma zapowiada dalszy monitoring i kolejne fale banów, by zachować uczciwą rywalizację niezależnie od platformy.

Battlefield 6 – bany

Electronic Arts dba o swoich użytkowników w przypadku Battlefield 6. Niedawno głośno było o pojawiającym się komunikacie w grze, który zachęcał graczy do odinstalowania kampanii fabularnej po jej przejściu.

Przypomnijmy, że Battlefield 6 miał swoją premierę 10 października. Gra dostępna jest PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://xboxera.com/2025/10/14/ea-appears-to-be-banning-cronus-users-from-battlefield-6/

