Pierwsza fala banów w Battlefield 6. Gracze przyłapani na korzystaniu z Cronusa

Niektórzy chwalą się tym w mediach społecznościowych i na Reddicie.

Electronic Arts rozpoczęło zdecydowaną walkę z graczami, którzy w Battlefield 6 korzystają z nieautoryzowanego sprzętu dającego im nieuczciwą przewagę. Jak poinformowali gracze w mediach społecznościowych i Reddicie, konta wykrytych użytkowników urządzenia Cronus Zen są blokowane, a wydawca zapowiada kolejne działania mające na celu utrzymanie zasad rywalizacji na polach bitew. Battlefield 6 – pierwsza duża fala banów w nowej wieloosobowej strzelance Cronus Zen to popularny adapter umożliwiający podłączenie myszy i klawiatury do konsol w grach, które natywnie tego nie wspierają. Dzięki temu gracze uzyskują połączenie precyzji celowania myszą z asystą przypisaną do kontrolera. Taki zestaw daje znaczącą przewagę nad innymi uczestnikami rozgrywek, szczególnie w szybkich strzelankach, gdzie ułamki sekund decydują o zwycięstwie.

Urządzenia Cronus od dawna budzą kontrowersje w społecznościach gier wieloosobowych. Były już krytykowane w kontekście serii Call of Duty czy Overwatch, ale dotąd niewielu wydawców zdecydowało się na tak stanowczą reakcję. Tym razem EA postawiło jasną granicę, traktując tego typu sprzęt jako formę oszustwa.

