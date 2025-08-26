Twórca Baldur’s Gate 3: branża AAA zatraciła intuicję, dlatego następuje zwrot ku grom niezależnym

Branża gier wideo generuje ogromne zyski, ale coraz częściej mówi się o tym, że w dużych produkcjach brakuje świeżych pomysłów i mechanik. Zdaniem Michaela „Cromwelpa” Douse’a, dyrektora wydawniczego Larian Studios, odpowiedzialnego m.in. za sukces Baldur’s Gate 3, problem leży w podejściu do tworzenia gier.

Gry indie były wzorem dla Baldur’s Gate 3?

Douse, komentując w sieci nową odsłonę Mafii – The Old Country – zauważył, że twórcom udało się przygotować „bardziej dopracowaną, bogatszą mechanicznie i silniejszą narracyjnie grę niż jakakolwiek poprzednia część serii”. Jednocześnie zwrócił uwagę, że w branży AAA coraz rzadziej spotyka się podejście polegające na dopracowaniu jednego elementu do perfekcji.