Twórca Baldur’s Gate 3: branża AAA zatraciła intuicję, dlatego następuje zwrot ku grom niezależnym

Branża gier wideo generuje ogromne zyski, ale coraz częściej mówi się o tym, że w dużych produkcjach brakuje świeżych pomysłów i mechanik. Zdaniem Michaela „Cromwelpa” Douse’a, dyrektora wydawniczego Larian Studios, odpowiedzialnego m.in. za sukces Baldur’s Gate 3, problem leży w podejściu do tworzenia gier.
Gry indie były wzorem dla Baldur’s Gate 3?
Douse, komentując w sieci nową odsłonę Mafii – The Old Country – zauważył, że twórcom udało się przygotować „bardziej dopracowaną, bogatszą mechanicznie i silniejszą narracyjnie grę niż jakakolwiek poprzednia część serii”. Jednocześnie zwrócił uwagę, że w branży AAA coraz rzadziej spotyka się podejście polegające na dopracowaniu jednego elementu do perfekcji.
Wybór konkretnego elementu i zrobienie tego dobrze wydaje się być zapomnianą sztuką w projektowaniu gier i nie wiem dlaczego” – napisał. „Można by pomyśleć, że po sukcesie Dark Souls i Undertale branża by to zauważyła.
Według Douse’a przyczyną jest nadmierne poleganie na danych.
Większość branży od tak dawna agresywnie opiera się na analizach, że przez pokolenia twórców umiejętność kierowania się intuicją stała się zapomnianą sztuką – tłumaczy.
Właśnie dlatego, jego zdaniem, duże studia ”paradoksalnie są zafascynowane” grami niezależnymi. Indie – pozbawione potężnych budżetów i baz danych – muszą polegać na intuicji i kreatywności. Problemem jest również rosnąca skala produkcji AAA, w których dążenie do ultrarealizmu wydłuża czas i koszty tworzenia gier.Tymczasem mniejsze zespoły mogą szybciej eksperymentować, wypuszczać tytuły i uczyć się na błędach. „Szybko ponieś porażkę, szybko wygraj” – podkreśla Douse.Według twórcy zestawy danych stają się coraz mniej użyteczne, ponieważ nie przewidują, które gry okażą się hitami.
Jeśli utracisz instytucjonalny instynkt, który pozwalał wyrażać siebie i definiować gry, utkniesz. Wtedy firmy panikują i wybierają bezpieczne rozwiązania – co w gruncie rzeczy jest niebezpieczne – dodaje.
W efekcie wielkie produkcje często kopiują sprawdzone schematy – stąd wysyp gier z otwartym światem, craftingiem czy elementami live-service. Fortnite, Minecraft czy GTA stały się punktami odniesienia dla całej branży. Problem w tym, że – jak zauważa Douse – polegając wyłącznie na przeszłych sukcesach, trudno osiągnąć kolejne.
