Baldur’s Gate 3 zyskało zupełnie nowy blask. Wszystko dzięki pracy jednego z fanów

Mikołaj Berlik
2025/08/25 17:00
Modyfikacja odświeża wszystkie tekstury środowiskowe i zachowuje klimat oryginału.

Baldur’s Gate 3 otrzymało nową modyfikację graficzną stworzoną przez użytkownika lexo1000. Mod o nazwie HD Texture Pack odświeża wszystkie tekstury środowiskowe, dzięki czemu gra prezentuje się ostrzej i bardziej szczegółowo niż dotychczas.

Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 – HD Texture Pack poprawia wygląd gry

Autor wykorzystał narzędzie Topaz Labs, aby poprawić 1313 plików obejmujących m.in. teren, roślinność, architekturę, elementy otoczenia i skórę potworów. Jak zaznacza, zmodyfikował jedynie warstwy Albedo/BaseColor oraz Glow/Emissive, ponieważ ingerencja w mapy Normal/Physical mogłaby przynieść artefakty i niepożądane efekty.

Nowa paczka nie współpracuje z poprzednim zestawem tekstur opublikowanym we wrześniu 2024 roku, dlatego zaleca się korzystanie wyłącznie z jednego rozwiązania. Na stronie NexusMods gracze znajdą także porównania „przed i po”, które dobrze pokazują skalę zmian.

Przypomnijmy, że Baldur’s Gate 3 zostało wydane 3 sierpnia 2023 roku. Tytuł dostępny jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

News
PC
Larian Studios
Baldur's Gate
PlayStation 5
Baldur's Gate 3
Baldur's Gate III
Xbox Series X
Xbox Series S
