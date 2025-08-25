Baldur’s Gate 3 zyskało zupełnie nowy blask. Wszystko dzięki pracy jednego z fanów

Baldur’s Gate 3 otrzymało nową modyfikację graficzną stworzoną przez użytkownika lexo1000. Mod o nazwie HD Texture Pack odświeża wszystkie tekstury środowiskowe, dzięki czemu gra prezentuje się ostrzej i bardziej szczegółowo niż dotychczas.

Baldur’s Gate 3 – HD Texture Pack poprawia wygląd gry

Autor wykorzystał narzędzie Topaz Labs, aby poprawić 1313 plików obejmujących m.in. teren, roślinność, architekturę, elementy otoczenia i skórę potworów. Jak zaznacza, zmodyfikował jedynie warstwy Albedo/BaseColor oraz Glow/Emissive, ponieważ ingerencja w mapy Normal/Physical mogłaby przynieść artefakty i niepożądane efekty.