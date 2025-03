Twórca Avengers: Koniec gry i Electric State narzeka, że kino popcornowe nie liczy się w walce o Oscary

Joe Russo, współreżyser jednej z największych filmowych katastrof dekady – Electric State – narzeka, że filmy głównego nurtu nie zdobywają Oscarów. Przypomnijmy, że film Netflixa kosztował 320 milionów dolarów i zbiera właśnie miażdżące recenzje, co sprawia, że jego słowa brzmią dość niefortunnie. Co ciekawe, Russo obwinia Harveya Weinsteina za „trend” faworyzowania filmów artystycznych, twierdząc, że to przez niego wielkie hity straciły szansę na Oscary.

Wpłynęło to na sposób, w jaki widzowie postrzegają Oscary, ponieważ nie widzieli większości filmów. Jesteśmy w skomplikowanym miejscu. Rzeczy, z których wszyscy powinniśmy się cieszyć zbiorowo, zamiast tego bijemy się nawzajem w twarz.

Problem w tym, że historia przeczy jego tezom. Wielkie przeboje, jak Titanic, Władca Pierścieni czy Gladiator, zdobywały Oscary, a ubiegłoroczny triumfator – Oppenheimer Christophera Nolana – zarobił blisko miliard dolarów. Argumentacja Russo wygląda raczej na frustrację po serii porażek niż realną analizę sytuacji w Hollywood.

To ciekawe odwrócenie biegunów – podczas gdy wiekowi twórcy, tacy jak Francis Ford Coppola, czy Marcin Scorsese zwykle narzekają, że kino artystyczne nie jest jest w stanie przebić się dziś do głównego nurtu, zarzucając adaptacjom komiksów zawłaszczanie uwagi widza, twórca takiego właśnie kina ma pretensję, że to jego kino jest niedoceniane.

Warto przypomnieć, że tłem tej historii jest pasmo artystycznych porażek. Od czasu Avengers: Koniec gry bracia Russo zaliczyli trzy spektakularne niepowodzenia: Cherry, The Gray Man i The Electric State. Konkluzja może zabrzmi banalnie, ale może zamiast narzekać, Joe powinien skupić się na nakręceniu lepszego filmu? Pikanterii sprawie dodaje fakt, że to właśnie bracia Russo ponownie zostali zaangażowani do nakręcenia nowej odsłony Avengers.