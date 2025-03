Francis Ford Coppola rusza z realizacją nowego filmu. Będzie tańszy niż Megalopolis, bo reżyser “nie ma już pieniędzy”

Francis Ford Coppola, legendarny reżyser Ojca chrzestnego, przygotowuje się do realizacji swojego kolejnego filmu – musicalu Glimpses of the Moon, którym informowaliśmy wcześniej. Projekt, inspirowany twórczością Noela Cowarda i osadzony w stylistyce lat 30., jest zupełnym przeciwieństwem epickiego Megalopolis. Przede wszystkim, ma być to film nieporównanie tańszy.

Nowy film Coppoli będzie tańszy niż Megalopolis, bo reżyser “nie ma już pieniędzy”

W rozmowie z Rickiem Rubinem w podcaście Tetragrammaton Coppola ujawnił, że znajduje się obecnie w Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczęła się faza przedprodukcyjna. Reżyser przyznaje jednak, że po ogromnej inwestycji w Megalopolis nie ma środków na nowy film, przez co musi zrealizować go w skromnych warunkach.