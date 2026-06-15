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Palworld 1.0 będzie największą aktualizacją w historii gry. Twórcy mają jednak złą wiadomość

Mikołaj Berlik
2026/06/15 16:30
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Pocketpair potwierdziło, że Pals nigdy nie otrzymają ewolucji na wzór Pokemonów.

Premiera pełnej wersji Palworld zbliża się wielkimi krokami. Twórcy zapowiadają największą aktualizację w historii gry, ale jednocześnie rozwiewają nadzieje części społeczności na pojawienie się jednej z najbardziej wyczekiwanych funkcji.

Palworld
Palworld

Palworld 1.0 będzie największą aktualizacją gry

Studio Pocketpair potwierdziło, że wersja 1.0 zadebiutuje 10 lipca na PC, PS5, Xbox Series X/S oraz w Xbox Game Pass. Według przedstawiciela zespołu, Johna „Bucky’ego” Buckleya, nadchodząca aktualizacja będzie większa od wszystkich wcześniejszych rozszerzeń. Choć twórcy nie ujawnili jeszcze pełnej listy nowości, wiadomo już, że gracze otrzymają nowy region, bardziej rozbudowaną warstwę fabularną oraz „wiele, wiele nowych Palsów”.

Jednocześnie Pocketpair odniosło się do jednego z najczęściej pojawiających się próśb fanów. Chodzi o system ewolucji stworzeń przypominający rozwiązania znane z serii Pokemon.

GramTV przedstawia:

Bucky wyjaśnił sprawę bardzo jednoznacznie: ewolucje nigdy nie były planowane, nie zostały anulowane i nie znajdują się na liście funkcji do rozważenia. Studio po prostu nie zamierza ich dodawać.

Decyzja może wynikać zarówno z kwestii projektowych, jak i potencjalnych komplikacji związanych z trwającym sporem prawnym pomiędzy Nintendo a Pocketpair. Niezależnie od powodów, fani muszą pogodzić się z tym, że Pals nie będą przechodzić permanentnych transformacji.

Mimo to Palworld w wersji 1.0 zapowiada się na ogromny krok naprzód dla produkcji, która po premierze we wczesnym dostępie stała się jednym z największych fenomenów ostatnich lat.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/survival/palworld-1-0-is-bigger-in-scale-than-any-update-the-games-gotten-but-pocketpair-still-isnt-adding-pokemon-style-pal-evolutions/

Tagi:

News
PC
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Palworld
ewolucja
Pocketpair
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112