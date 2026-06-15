Warlock w Diablo Immortal, czyli tak samo, a jednak inaczej - pierwsze wrażenia

Warlock już niedługo wyląduje w kolejnym Diablo, tym razem tym mobilnym. Sprawdzamy jak będzie się różnił od dwóch znanych wersji z Diablo II oraz Diablo IV.

W przypadku Warlocka zaczęło się od wprowadzenia go do Diablo II: Resurrected, później do Diablo IV: Lord of Hatred, a teraz dostęp do tej klasy dostaną również gracze w Diablo Immortal. A że miałem okazję nim chwilę pograć w ostatnich dniach, to i pierwsze wrażenia również się pojawiają. Podobieństwa są spore, choć trzy różne gry to również trzy różne style w zależności od tego, w którą grę gracie.

Warlock w Diablo Immortal – trochę o samej postaci

Od strony fabularnej klan Vizjerei w Diablo Immortal wykorzystał moc kontrolowania demonów, aby stać się najpotężniejszym klanem w Sanktuarium. Jednak po krwawej wojnie zostali potępieni, a demonologię jako sztukę magiczną zakazano. Jak dobrze wiadomo, w naturze nic nie ginie, a marzenia o władaniu potężną mocą zawsze pozostają wśród ludzi. Z jednej strony zakony zabójczyń poszukiwały zapisków na temat tego, w jaki sposób Vizjerei udało się okiełznać demoniczne moce, a z drugiej magowie starali się na własną rękę dotrzeć do tego samego w niepewnych dla tego świata czasach. W ten sposób wyłonili się Warlockowie – postacie, które były w stanie poświęcić wszystko, aby kontrolować demoniczne moce. Nawet własne człowieczeństwo.

Więcej na temat tego, w jaki sposób nasza postać zdobędzie nowe zdolności, dowiemy się jednak ze specjalnego questu w Diablo Immortal o nazwie „Power’s Price”. To również dobry sposób, aby zapoznać się z tym, jak Warlock w Diablo Immortal różni się od postaci w innych grach Blizzarda. To, że w trzech grach mamy klasę postaci o tej samej nazwie, wcale nie oznacza, że gramy nimi tak samo. Co prawda są podobieństwa pod względem umiejętności, ale filozofia grania tymi klasami w Diablo II, IV oraz Immortal jest o wiele różna.

Najbardziej widać to na przykładzie Warlocka z Diablo II, który wykorzystuje do bólu klasyczne podejście, w dużej mierze związane z wykorzystywaniem klasycznego zasobu many. Dodatkowo, mimo że w jego przypadku można żonglować umiejętnościami, próbując tworzyć pewnego rodzaju mix, nadal rozgrywka może bardzo mocno przypominać momentami zabawę Nekromantą. Nadal jednak charakter zabawy, polegający na wykorzystywaniu mocy piekielnych (czy to od strony umiejętności, czy to przywoływanych stworów), jest jej głównym elementem.

Z drugiej strony, tak jak już wcześniej pisałem o tym w recenzji dodatku do Diablo IV: Lord of Hatred, Warlock jest najbardziej elastyczny pod względem doboru odpowiedniego dla nas buildu postaci ze względu na kilka różnych ścieżek oraz możliwość wykorzystania odłamków dusz do wzmocnienia odpowiedniej kombinacji. Do tego również trzeba znaleźć odpowiedni balans między wykorzystywaniem dwóch różnych zasobów (gniewu i dominacji). Koniec końców, zabawa tą klasą postaci w Diablo IV to o wiele więcej możliwości, co mocno wpisuje się w dzisiejszą filozofię tego typu gier. Niekoniecznie oznacza to większego skomplikowania w temacie buildcraftingu, ale zdecydowanie

Jak to wygląda w przypadku Diablo Immortal? Tu zdecydowanie więcej podobieństw jest w kierunku stylu z Diablo IV, ale tutaj ta pewnego rodzaju kombinacyjność wpisuje się w ideę stojącą za mobilnym charakterem Immortal.

Jak powinniśmy grać jako Warlock w Diablo Immortal? Odpowiednia kombinacja to podstawa

W przypadku Warlocka z Diablo Immortal najważniejszą rzeczą jest poświęcanie swojego HP lub przywoływanych towarzyszy po to, aby poszczególnymi kombinacjami miażdżyć przeciwników. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby pójść w build związany z walką magią oraz umiejętnościami kontroli. Co jeszcze ciekawsze to fakt, że tak naprawdę bez względu na to, czy bawicie się solo czy w grupie, to i tak uda się złożyć na tyle optymalny build pasujący do stylu zabawy.