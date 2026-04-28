Aphelion już w Xbox Game Pass. Nowa gra twórców Life is Strange zadebiutowała

Zgodnie z udostępnioną wcześniej listą, od dzisiaj biblioteka Xbox Game Pass powiększyła się o jedną z najbardziej intrygujących premier tej wiosny. Mowa o grze Aphelion – najnowszym dziele cenionego studia Don’t Nod, twórców takich hitów jak Life is Strange czy Jusant.

Aphelion – nowość w Game Pass

Aphelion to trzecioosobowa przygodówka akcji, która rzuca graczy w sam środek dramatycznej misji ratunkowej na mroźnym, obcym globie. Wcielamy się w postać astronautki Ariane, która po katastrofie statku musi przemierzyć niebezpieczne, skute lodem pustkowia. Jej jedynym celem jest odnalezienie i uratowanie rannego partnera, Thomasa. Co ciekawe, scenariusz gry powstał przy ścisłej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Dzięki temu historia, mimo futurystycznego sztafażu, ma być mocno osadzona w autentycznej wiedzy naukowej i astronomicznej. Twórcy zapowiadają eksplorację „zmieniającej się rzeczywistości”, co sugeruje, że gracze będą musieli zmierzyć się nie tylko z mrozem, ale i zjawiskami wykraczającymi poza standardowe prawa fizyki.