Xbox Game Pass z kolejną mocną grą. Trepang2 już dostępne

Tak samo jak wczoraj, dziś oferta abonamentu Xbox Game Pass również powiększyła się o niezwykle dynamiczny tytuł. Do usługi dołączyło Trepang2, które jest dostępne dla posiadaczy konsol Xbox Series X|S, użytkowników PC oraz osób korzystających z grania w chmurze.

Xbox Game Pass – duchowy spadkobierca F.E.A.R. w usłudze

Trepang2 to wydana w 2023 roku strzelanka w stylu początku lat 2000. Wcielamy się w żołnierza z amnezją, ale za to z nadludzkimi zdolnościami. Główną atrakcją jest możliwość spowalniania czasu, co pozwala na widowiskowe uniki i precyzyjne eliminowanie wrogów. Przeciwnicy współpracują ze sobą i próbują oflankować gracza, co budzi bezpośrednie skojarzenia z kultowym F.E.A.R. Do tego destrukcja otoczenia i hektolitry krwi sprawiają, że każde starcie jest niezwykle satysfakcjonujące wizualnie.