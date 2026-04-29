Xbox Game Pass z kolejną mocną grą. Trepang2 już dostępne

Mikołaj Berlik
2026/04/29 15:00
Duchowy spadkobierca F.E.A.R. dostępny na konsolach, PC i w chmurze.

Tak samo jak wczoraj, dziś oferta abonamentu Xbox Game Pass również powiększyła się o niezwykle dynamiczny tytuł. Do usługi dołączyło Trepang2, które jest dostępne dla posiadaczy konsol Xbox Series X|S, użytkowników PC oraz osób korzystających z grania w chmurze.

Trepang2 to wydana w 2023 roku strzelanka w stylu początku lat 2000. Wcielamy się w żołnierza z amnezją, ale za to z nadludzkimi zdolnościami. Główną atrakcją jest możliwość spowalniania czasu, co pozwala na widowiskowe uniki i precyzyjne eliminowanie wrogów. Przeciwnicy współpracują ze sobą i próbują oflankować gracza, co budzi bezpośrednie skojarzenia z kultowym F.E.A.R. Do tego destrukcja otoczenia i hektolitry krwi sprawiają, że każde starcie jest niezwykle satysfakcjonujące wizualnie.

Wcielasz się w rolę zbiegłego żołnierza, który nie pamięta swojej przeszłości, ale posiada nadprzyrodzone zdolności. Pragniesz zemsty i nic nie powstrzyma cię przed osiągnięciem celu. Zadaj niszczycielskie ciosy, poruszaj się w cieniu, posługuj się bronią wybuchową i daj złoczyńcom posmakować ich własnego lekarstwa.

Tajemnicza grupa uwalnia cię z ściśle strzeżonego tajnego ośrodka. Straciłeś pamięć, ale twoje zdolności bojowe zostały wzmocnione daleko poza ludzkie granice. Walcz, odkryj prawdę i zmierz się z zagrożeniem jeszcze groźniejszym od ciebie samego.

Warto pamiętać, że już jutro abonenci stracą dostęp do sporego grona tytułów:

  • Endless Legend 2 - PC, Chmura, Konsole
  • Creatures of Ava – PC, Konsole
  • Citizen Sleeper – PC, Chmura, Konsole
  • Hunt Showdown 1896 – PC, Konsole
  • Goat Simulator & Remastered – PC, Konsole
  • Revenge of the Savage Planet – PC, Konsole
  • NHL 24 (EA Play) – Konsole

