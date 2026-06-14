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15 lat od Skyrima i 11 od Fallouta 4. Microsoft chce przyspieszyć swoje największe serie

Maciej Petryszyn
2026/06/14 20:15
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Bethesda nie rozpieszcza obecnie fanów swoich dwóch największych serii. Kolejne The Elder Scrolls i Fallout wydają się szalenie odległą perspektywą.

Czyżby jednak fani obu tych słynnych cykli mogą liczyć na przyspieszenie procesu produkcyjnego? Bardzo możliwe.

The Elder Scrolls 6
The Elder Scrolls 6

Microsoft chce przyspieszyć największe marki?

Niedawne doniesienia serwisu The Information sugerują bowiem, że Microsoft może zdecydować się na to, by wydzielić XBOXA, tworząc z niego spółkę zależną, będącą w całości własnością właśnie MS. Jednocześnie Zieloni pod wodzą nowej CEO, Ashy Sharmy, mieliby znacznie przyspieszyć swoje działania wokół trzech głównych marek, tj. Halo, The Elder Scrolls oraz Fallout. W przypadku przygód Master Chiefa w tym roku otrzymamy nową ich odsłonę. Jeżeli chodzi o TES, to wiemy, że 6. część się rodzi i jest to obecnie oczko w głowie Bethesdy. Najmniej mówi się o Falloucie 5, co nie dziwi, bo przecież ten zacznie powstawać dopiero wtedy, gdy TES6 się ukształtuje.

GramTV przedstawia:

Tak czy inaczej, rzeczony raport mówi, że Sharma zamierza podobno zwiększyć wydatki czynione w poszczególnych studiach. Wszystko po to, by kolejne części najważniejszych dla XBOXA serii nie powstawały w tak długich odstępach czasowych. W praktyce trzy wspomniane wcześniej franczyzy miałyby zostać na swój sposób “napędzone”. Tyczem pomiędzy tegoroczną a nadchodzącą odsłoną Halo minęło 5 lat. Z kolei ostatni Fallout, czyli Czwórka, na rynek trafił jeszcze w 2015 roku. Niemniej to nic przy The Elder Scrolls 5: Skyrim. Ten tytuł swoją premierę zaliczył aż 15 lat temu, tj. w roku 2011. Gołym okiem widać, więc, że szczególnie w przypadku gier Bethesdy tempo to jest, lekko mówiąc, rozczarowujące.

Co ciekawe, doniesienia o przyspieszaniu swoją w sprzeczności z wcześniejszymi doniesieniami na temat The Elder Scrolls 6. Według tych następca Skyrima miałby przybyć dopiero w roku 2029. To samo źródło twierdzi, że kolejny Fallout to temat dopiero na połowę kolejnej dekady.

Źródło:https://insider-gaming.com/fallout-5-might-arrive-sooner/

Tagi:

News
Microsoft
Bethesda
Bethesda Softworks
Fallout
The Elder Scrolls
The Elder Scrolls VI
TES
Xbox
Fallout 5
The Elder Scrolls 6
TES 6
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112