15 lat od Skyrima i 11 od Fallouta 4. Microsoft chce przyspieszyć swoje największe serie

Czyżby jednak fani obu tych słynnych cykli mogą liczyć na przyspieszenie procesu produkcyjnego? Bardzo możliwe.

Microsoft chce przyspieszyć największe marki?

Niedawne doniesienia serwisu The Information sugerują bowiem, że Microsoft może zdecydować się na to, by wydzielić XBOXA, tworząc z niego spółkę zależną, będącą w całości własnością właśnie MS. Jednocześnie Zieloni pod wodzą nowej CEO, Ashy Sharmy, mieliby znacznie przyspieszyć swoje działania wokół trzech głównych marek, tj. Halo, The Elder Scrolls oraz Fallout. W przypadku przygód Master Chiefa w tym roku otrzymamy nową ich odsłonę. Jeżeli chodzi o TES, to wiemy, że 6. część się rodzi i jest to obecnie oczko w głowie Bethesdy. Najmniej mówi się o Falloucie 5, co nie dziwi, bo przecież ten zacznie powstawać dopiero wtedy, gdy TES6 się ukształtuje.