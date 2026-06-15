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Senua będzie większa niż Hellblade. Ninja Theory zapowiada znacznie dłuższą przygodę

Mikołaj Berlik
2026/06/15 10:30
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Twórcy obiecują bardziej rozbudowany świat, więcej walki i najambitniejszą odsłonę serii.

Zapowiedziane podczas Xbox Games Showcase Senua ma być najambitniejszą odsłoną serii od Ninja Theory. Twórcy potwierdzili, że nowa produkcja będzie wyraźnie większa od poprzednich części Hellblade, oferując dłuższą kampanię i bardziej rozbudowany świat.

Senua
Senua

Senua – większa i bardziej rozbudowana przygoda

W komunikacie opublikowanym przez studio deweloperzy zdradzili, że pracują nad „bardziej rozległą i w pełni zrealizowaną przygodą”. Jednocześnie podkreślono, że tempo rozgrywki nadal będzie podporządkowane historii bohaterki i zachowa charakterystyczny dla serii, filmowy styl narracji.

Wczytywanie ramki mediów.

Senua ma odpowiedzieć na część uwag graczy dotyczących wcześniejszych odsłon, zwłaszcza w kwestii rozgrywki. W porównaniu do Hellblade i Senua’s Saga większy nacisk zostanie położony na walkę, eksplorację oraz zagadki środowiskowe.

Historia ponownie skupi się na Senui, która tym razem zostanie uwięziona pomiędzy światem żywych i umarłych. Bohaterka będzie próbowała dotrzeć do zaświatów, mierząc się z przeciwnikami wywodzącymi się z jej własnych wspomnień i traum. Rozgrywka zaoferuje bardziej połączony świat, możliwość walki z wykorzystaniem dwóch broni oraz nowe umiejętności bojowe. Twórcy zapowiadają także większą liczbę bossów.

GramTV przedstawia:

Celtycka wojowniczka znalazła się w pułapce między życiem a śmiercią w rozbitej wizji czyśćca. W tej przygodowej grze akcji osadzonej w uniwersum Hellblade Senua walczy o dotarcie do zaświatów i ponowne spotkanie z tymi, których kochała i straciła, mierząc się z siłami zagrażającymi wszystkim jej przekonaniom.

Przedrzyj się przez wizję umysłu Senui, by stawić czoła zagrożeniom z wewnątrz i z zewnątrz, opanowując taktyczną walkę, by pokonać koszmarne stworzenia zrodzone z mitów i strachu. Odkrywaj świat ukształtowany przez pamięć i znaczenie, podczas gdy Senua poszukuje drogi do wewnętrznego spokoju w przełomowej, samodzielnej opowieści o buncie, wyborach i dziedzictwie.

Premiera Senua planowana jest na 2027 rok na Xbox Series X|S, PS5 oraz PC.

Źródło:https://gamingbolt.com/senua-is-quite-a-bit-longer-and-more-expansive-than-previous-hellblade-titles

Tagi:

News
PC
długość rozgrywki
Ninja Theory
PlayStation 5
długość gry
Xbox Series X
Xbox Series S
Senua
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
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