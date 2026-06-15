Senua będzie większa niż Hellblade. Ninja Theory zapowiada znacznie dłuższą przygodę

Twórcy obiecują bardziej rozbudowany świat, więcej walki i najambitniejszą odsłonę serii.

Zapowiedziane podczas Xbox Games Showcase Senua ma być najambitniejszą odsłoną serii od Ninja Theory. Twórcy potwierdzili, że nowa produkcja będzie wyraźnie większa od poprzednich części Hellblade, oferując dłuższą kampanię i bardziej rozbudowany świat.

Senua – większa i bardziej rozbudowana przygoda

W komunikacie opublikowanym przez studio deweloperzy zdradzili, że pracują nad „bardziej rozległą i w pełni zrealizowaną przygodą”. Jednocześnie podkreślono, że tempo rozgrywki nadal będzie podporządkowane historii bohaterki i zachowa charakterystyczny dla serii, filmowy styl narracji.

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