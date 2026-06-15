Senua będzie większa niż Hellblade. Ninja Theory zapowiada znacznie dłuższą przygodę

W komunikacie opublikowanym przez studio deweloperzy zdradzili, że pracują nad „bardziej rozległą i w pełni zrealizowaną przygodą”. Jednocześnie podkreślono, że tempo rozgrywki nadal będzie podporządkowane historii bohaterki i zachowa charakterystyczny dla serii, filmowy styl narracji.
Wczytywanie ramki mediów.
Senua ma odpowiedzieć na część uwag graczy dotyczących wcześniejszych odsłon, zwłaszcza w kwestii rozgrywki. W porównaniu do Hellblade i Senua’s Saga większy nacisk zostanie położony na walkę, eksplorację oraz zagadki środowiskowe.
Historia ponownie skupi się na Senui, która tym razem zostanie uwięziona pomiędzy światem żywych i umarłych. Bohaterka będzie próbowała dotrzeć do zaświatów, mierząc się z przeciwnikami wywodzącymi się z jej własnych wspomnień i traum. Rozgrywka zaoferuje bardziej połączony świat, możliwość walki z wykorzystaniem dwóch broni oraz nowe umiejętności bojowe. Twórcy zapowiadają także większą liczbę bossów.
GramTV przedstawia:
Celtycka wojowniczka znalazła się w pułapce między życiem a śmiercią w rozbitej wizji czyśćca. W tej przygodowej grze akcji osadzonej w uniwersum Hellblade Senua walczy o dotarcie do zaświatów i ponowne spotkanie z tymi, których kochała i straciła, mierząc się z siłami zagrażającymi wszystkim jej przekonaniom.
Przedrzyj się przez wizję umysłu Senui, by stawić czoła zagrożeniom z wewnątrz i z zewnątrz, opanowując taktyczną walkę, by pokonać koszmarne stworzenia zrodzone z mitów i strachu. Odkrywaj świat ukształtowany przez pamięć i znaczenie, podczas gdy Senua poszukuje drogi do wewnętrznego spokoju w przełomowej, samodzielnej opowieści o buncie, wyborach i dziedzictwie.
Premiera Senua planowana jest na 2027 rok na Xbox Series X|S, PS5 oraz PC.
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