Złe wieści dla fanów Fallout 76. Bethesda z rozczarowującym ogłoszeniem

Deweloperzy wskazują ograniczenia systemu jako powód porzucenia dalszych wypraw poza Appalachy.
Bethesda potwierdziła, że Fallout 76 nie otrzyma już nowych Expedition, co dla części społeczności może być rozczarowującą informacją. Tryb wypraw, który pozwalał graczom opuszczać główną mapę Appalachów i odwiedzać osobne lokacje, nie będzie dalej rozwijany w dotychczasowej formie.
Fallout 76 bez nowych Expedition
Według wypowiedzi Jon Rush, dyrektora kreatywnego gry, system Expedition okazał się zbyt ograniczający pod względem projektowym. Każda wyprawa funkcjonowała jako zamknięta, liniowa misja, co ograniczało swobodę rozgrywki w porównaniu do głównej mapy, gdzie gracze mogą poruszać się swobodniej i uczestniczyć w wydarzeniach publicznych. Do tej pory w grze pojawiły się dwa duże rozszerzenia tego typu — The Pitt oraz Atlantic City. Oba pozwalały na krótkie, samodzielne scenariusze poza Appalachami, ale nie były rozwijane w kierunku bardziej otwartej eksploracji.
Zamiast nowych Expedition, studio planuje skupić się na rozszerzaniu samej mapy Fallouta 76. W ostatnich latach dodano między innymi region Skyline Valley na południu oraz Burning Springs na zachodzie, co znacząco zwiększyło obszar gry bez konieczności wchodzenia do osobnych instancji.
Wchodzisz, wykonujesz te określone czynności i dostajesz to, wchodzisz, wykonujesz te określone czynności i dostajesz to… Powtarzasz, powtarzasz, powtarzasz.
Czy w przyszłości pojawi się więcej treści związanych z Ekspedycjami? Tak. Początkowo nie w sensie „oto nowe miejsce”, ale raczej w celu rozwiązania tego podstawowego problemu, aby zachęcić ludzi do ponownego zaangażowania się w tę aktywność.
Może to wyglądać tak: „Hej, przez najbliższe dwa tygodnie Expeditions w Atlantic City są otwarte dla wszystkich”, a potem je zamkniemy, prawda? Ale zmienimy sposób, w jaki są przyznawane nagrody.
GramTV przedstawia:
Przyszłe aktualizacje będą nadal rozwijać Appalachy, oferując nowe aktywności i lokacje bez dzielenia rozgrywki na osobne, zamknięte scenariusze.
Choć decyzja oznacza koniec Expedition w dotychczasowej formie, może też uprościć dostęp do nowych treści i utrzymać bardziej spójne doświadczenie w świecie gry.
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