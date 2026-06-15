Złe wieści dla fanów Fallout 76. Bethesda z rozczarowującym ogłoszeniem

Bethesda potwierdziła, że Fallout 76 nie otrzyma już nowych Expedition, co dla części społeczności może być rozczarowującą informacją. Tryb wypraw, który pozwalał graczom opuszczać główną mapę Appalachów i odwiedzać osobne lokacje, nie będzie dalej rozwijany w dotychczasowej formie.

Fallout 76 bez nowych Expedition

Według wypowiedzi Jon Rush, dyrektora kreatywnego gry, system Expedition okazał się zbyt ograniczający pod względem projektowym. Każda wyprawa funkcjonowała jako zamknięta, liniowa misja, co ograniczało swobodę rozgrywki w porównaniu do głównej mapy, gdzie gracze mogą poruszać się swobodniej i uczestniczyć w wydarzeniach publicznych. Do tej pory w grze pojawiły się dwa duże rozszerzenia tego typu — The Pitt oraz Atlantic City. Oba pozwalały na krótkie, samodzielne scenariusze poza Appalachami, ale nie były rozwijane w kierunku bardziej otwartej eksploracji.