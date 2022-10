Trzy gry do sprawdzenia za darmo przez weekend na konsolach Xbox

Już wczoraj informowaliśmy, że użytkownicy komputerów osobistych mogą w ten weekend bez dodatkowych kosztów zapoznać się z kilkoma produkcjami. Okazuje się, że nie tylko gracze PC mogą liczyć na tego typu atrakcje. Microsoft zaprosił bowiem posiadaczy konsol Xbox na kolejną edycję Xbox Free Play Days, dzięki czemu zainteresowani mogą za darmo przetestować aż trzy produkcję.

Fallout 76, Outcast – Second Contact i Lawn Mowing Simulator do sprawdzenia za darmo na konsolach Xbox

Xbox Free Play Days to oferta skierowana do abonentów Xbox Live Gold oraz Xbox Game Pass Ultimate. W niemal każdy weekend amerykańska firma pozwala swoim subskrybentom zapoznać się z kolejnymi tytułami. Tym razem klienci giganta z Redmond będą mogli zapoznać się z takimi tytułami jak Fallout 76, Outcast – Second Contact i Lawn Mowing Simulator.