Bethesda świętuje 25-lecie marki Fallout. Rusza darmowy tydzień z Fallout 76

Od premiery pierwszej odsłony serii Fallout mija w tym miesiącu 25 lat. Nic więc dziwnego, że Bethesda postanowiła uczcić ten moment i przygotowała masę niespodzianek dla fanów marki. Obchody będą bowiem trwały przez cały październik, a w każdym tygodniu gracze będą mogli liczyć na różnego rodzaju wyprzedaże, konkursy, specjalne aktywności i zawartość społecznościową, a także inne atrakcje.

Fallout 76 za darmo przez tydzień z okazji 25. urodzin serii Fallout

Jednym z pierwszych etapów świętowania 25-lecia marki Fallout jest darmowy tydzień z Fallout 76. Bezpłatny okres próbny ze wspomnianą produkcją rusza dziś – 4 października – i potrwa do kolejnego wtorku, czyli do 11 października. Możliwość sprawdzenia produkcji bez dodatkowych kosztów dostępna będzie zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach Sony oraz Microsoftu. Warto również pamiętać, że Fallout 76 dostępny jest w październikowej ofercie Amazon Prime Gaming.



Ponadto Bethesda przygotowała PostApokaliptyczny Lojalnościowy Symulator – specjalny quiz, po którego rozwiązaniu dowiecie się, która postnuklearna frakcja najlepiej do Was pasuje. Całość znajdziecie pod tym adresem. Nie zapomniano też o fanach Fallout Shelter. Z okazji 25-lecia marki Fallout wspomniana produkcja doczeka się bowiem aktualizacji, która wprowadzi do gry zupełnie nową zawartość. Patch powinien pojawić się wkrótce.



Bethesda podkreśla, że październik to „prawdziwa eksplozja atrakcji dla fanów Fallouta”, dlatego zachęcamy do regularnego zaglądania na specjalną stronę, gdzie twórcy będą dzielić się informacjami na temat kolejnych niespodzianek z okazji 25-lecia wspomnianej marki.



Na koniec przypomnijmy, że Fallout 76 zadebiutował w listopadzie 2018 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Fallout 76 – recenzja. Bugerfall out!

