Gra akcji o rycerzach z darmowym weekendem na Steamie

Jeśli nie macie planów na ten weekend, to studio Triternion ma ciekawą propozycję: od teraz można zupełnie za darmo potłuc innym graczom średniowieczne zady w sieciowej produkcji akcji MORDHAU. W tym celu udajemy się pod ten adres (karta gry na Steamie) i klikamy w zielony przycisk “zagraj”. Dostęp do tytułu utracicie po weekendzie, ale chwała i wspomnienia z pojedynków rycerskich pozostaną z Wami na dłużej. No i zawsze możecie kupić produkcję, która jest teraz dostępna na platformie Valve z 50-procentowym rabatem.

W tytule wcielamy się w średniowiecznego najemnika, który trafia na pole bitwy i próbuje nakłaść swoim rywalom. MORDHAU oferuje potyczki dla maksymalnie 65 graczy; oczywiście można też rozgrywać walki na mniejszą skalę. Przeciwników traktujemy mieczem lub łukiem ze strzałami – a oprócz tego możemy też budować fortyfikacje dla swojej drużyny. Akcję oglądamy z perspektywy FPP lub TPP (można sobie przełączać).

HUMANKIND i gry za darmo

A co dotyczy innych ofert na bezpłatne granie, to na pewno zadowoleni będą fani strategii – chwilę temu pisaliśmy, że przez kolejne trzy dni na platformie Valve jest dostępny za darmo HUMANKIND. Jeśli chodzi o darmoszki, także Epic Games nie zawodzi pod tym względem – od dziś przez nadchodzący tydzień zgarniemy na zawsze Rising Hell oraz Slain: Back From Hell. Co będzie na nas czekać w następnym tygodniu, dowiecie się, czytając tego newsa.