Nowy Horizon skazany na porażkę na miarę Concorda? Gracze wyśmiewają nową grę Sony i uważają, że firma przepala pieniądze

Dla wielu to nie jest wymarzony projekt ze świata Horizon.

Sony oficjalnie zapowiedziało Horizon Hunters Gathering, czyli nową kooperacyjną grę osadzoną w tym samym świecie, w którym rozgrywa się Horizon Zero Dawn i Horizon: Forbidden West. Za wieloosobową produkcję odpowiada Guerrilla Games, więc twórcy oryginalnych przygód Aloy. Jednak najnowszy tytuł wyraźnie nie jest skierowany do tej samej grupy docelowej i chce odebrać część osób, które na co dzień bawią się w Fortnite’a lub inne kooperacyjne strzelanki. Niektórzy już nazywają Horizon Hunters Gathering nowym Concordem.

Horizon Hunters Gathering skazane na porażkę jeszcze przed premierą?

Pod oficjalnymi materiałami gry pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Niektórzy są już zmęczeni kolejną grą-usługą, która może podzielić los niesławnego Concorda, czy niedawno Highguarda. Inni wyśmiewają bohaterów Horizon Hunters Gathering, a nie brakuje również wielu słów krytyki pod adresem samej oprawy wizualnej. Chociaż do czasu premiery gry, która ma zadebiutować jeszcze w tym roku na PlayStation 5 i komputery osobiste, nie będziemy do końca wiedzieć, czy tytuł może osiągnąć sukces, to już teraz wielu graczy negatywnie jest nastawionych do najnowszej gry od Sony.