Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy Horizon skazany na porażkę na miarę Concorda? Gracze wyśmiewają nową grę Sony i uważają, że firma przepala pieniądze

Radosław Krajewski
2026/02/06 11:10
2
0

Dla wielu to nie jest wymarzony projekt ze świata Horizon.

Sony oficjalnie zapowiedziało Horizon Hunters Gathering, czyli nową kooperacyjną grę osadzoną w tym samym świecie, w którym rozgrywa się Horizon Zero Dawn i Horizon: Forbidden West. Za wieloosobową produkcję odpowiada Guerrilla Games, więc twórcy oryginalnych przygód Aloy. Jednak najnowszy tytuł wyraźnie nie jest skierowany do tej samej grupy docelowej i chce odebrać część osób, które na co dzień bawią się w Fortnite’a lub inne kooperacyjne strzelanki. Niektórzy już nazywają Horizon Hunters Gathering nowym Concordem.

Horizon Hunters Gathering

Horizon Hunters Gathering skazane na porażkę jeszcze przed premierą?

Pod oficjalnymi materiałami gry pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Niektórzy są już zmęczeni kolejną grą-usługą, która może podzielić los niesławnego Concorda, czy niedawno Highguarda. Inni wyśmiewają bohaterów Horizon Hunters Gathering, a nie brakuje również wielu słów krytyki pod adresem samej oprawy wizualnej. Chociaż do czasu premiery gry, która ma zadebiutować jeszcze w tym roku na PlayStation 5 i komputery osobiste, nie będziemy do końca wiedzieć, czy tytuł może osiągnąć sukces, to już teraz wielu graczy negatywnie jest nastawionych do najnowszej gry od Sony.

Niektórzy przypominają również o skasowanym MMO w świecie Horizon, za produkcję którego odpowiadało NCSoft. Gracze wierzą, że tamten projekt rokował o wiele lepiej niż Horizon Hunters Gathering. Poniżej przeczytacie wybrane komentarze.

Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.

Nie ma mowy, żeby to była wielka gra wieloosobowa, nad którą Guerrilla pracowała przez 7 lat. MMO od NCSoft wygląda o niebo lepiej.

Wczytywanie ramki mediów.

Poczekaj, czy to nie jest znowu Dauntless?

Wczytywanie ramki mediów.

Po to masowo kupujemy PS5?

Wczytywanie ramki mediów.

Dla kogo jest ta gra?

Jest martwa przed premierą.

Wczytywanie ramki mediów.

Gratulacje, udało ci się przekształcić świetną franczyzę w bezwartościową usługę

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Tagi:

News
PC
Sony
PlayStation
Guerrilla Games
Horizon: Zero Dawn
Sony Interactive Entertainment
kontrowersje
Horizon
afera
PlayStation 5
Horizon: Forbidden West
krytyka
Horizon Hunters Gathering
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 11:42

Kto jak kto ale Sony powinien się nauczyć po największej wtopie w historii a robią dokładnie to samo

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:14

Serio, niech robią Horizona 3, a nie takie głupoty.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112