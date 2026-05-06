Trzeci zwiastun GTA 6 ma być gotowy. Insider mówi o preorderach i zestawach PS5

Od premiery Grand Theft Auto 6 dzieli nas już tylko pół roku. Tymczasem marketingu jak niebyło, tak nie ma.
Oczywiście nawet według niego mowa o prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanej grze w historii. Niemniej ta opieszałość tylko zwiększa wątpliwości.
Już za moment zwiastun GTA 6, a także preordery i zestawy z PS5?
W uspokajającym tonie wypowiedział się ostatnio jeden ze znanych insiderów. Detective Seeds, bo o nim tu mowa, wspomniał, iż Rockstar ma już gotowy trzeci, tak wszak wypatrywany, zwiastun Grand Theft Auto 6. Według informacji wspomnianego leakera nowy trailer zadebiutuje już niedługo. Skąd ta pewność? Według niego najpierw ma pokazać go samo studio, a następnie również Sony. Japończycy mają tego dokonać na swoim własnym wydarzeniu, by w ten sposób zareklamować nowe zestawy PlayStation 5 z dołączonymi kopiami GTA 6. Rzeczone wydarzenie, jak plotkuje się od dawna, miałoby odbyć się już w czerwcu, czyli bardzo niedługo.
Detective Seeds w swoim wpisie wyjaśnia:
Przekonacie się, jak Rockstar zaprezentuje trzeci zwiastun GTA VI jako samodzielny materiał, a następnie zobaczycie go ponownie na wydarzeniu PlayStation, gdzie zostaną pokazane zestawy (bundle) konsoli PS5 z GTA VI.
Co więcej, wszelkie obawy dotyczące kolejnego opóźnienia GTA VI powinny zostać odłożone na bok. Osoby mające dostęp do szczegółów dotyczących kodów SKU na zapleczu systemu GameStop powinny wkrótce zobaczyć pojawiające się tam zestawy.
Wspomniane przez niego SKU to unikalne, wewnętrzne kody nadawany produktom przez sprzedawcę. Ich obecność może świadczyć o tym, że już za moment ruszy przedsprzedaż nadchodzącego hitu Rockstara. To również wydaje się bardzo prawdopodobne. Wszak jeżeli Take-Two chce zachować listopadową datę i nie dopuści do kolejnego opóźnienia, akcja marketingowa powinna ruszać dosłownie już teraz. Co ciekawe, chociaż na razie otrzymaliśmy jedynie dwa trailery i żadnego gameplayu, i tak analitycy przewidują, iż tylko w pierwszej dobie gra zarobi aż 2 miliardy dolarów.
