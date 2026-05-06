Trzeci zwiastun GTA 6 ma być gotowy. Insider mówi o preorderach i zestawach PS5

Od premiery Grand Theft Auto 6 dzieli nas już tylko pół roku. Tymczasem marketingu jak niebyło, tak nie ma.

Oczywiście nawet według niego mowa o prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanej grze w historii. Niemniej ta opieszałość tylko zwiększa wątpliwości.

Już za moment zwiastun GTA 6, a także preordery i zestawy z PS5?

W uspokajającym tonie wypowiedział się ostatnio jeden ze znanych insiderów. Detective Seeds, bo o nim tu mowa, wspomniał, iż Rockstar ma już gotowy trzeci, tak wszak wypatrywany, zwiastun Grand Theft Auto 6. Według informacji wspomnianego leakera nowy trailer zadebiutuje już niedługo. Skąd ta pewność? Według niego najpierw ma pokazać go samo studio, a następnie również Sony. Japończycy mają tego dokonać na swoim własnym wydarzeniu, by w ten sposób zareklamować nowe zestawy PlayStation 5 z dołączonymi kopiami GTA 6. Rzeczone wydarzenie, jak plotkuje się od dawna, miałoby odbyć się już w czerwcu, czyli bardzo niedługo.