Nowy pomysł w Battlefield 6 budzi kontrowersje. Battle Pass sprzedawany w preorderze

Tym razem zaproponowano jednak nietypowe rozwiązanie. Nietypowe i dość kontrowersyjne.
Battle Pass w preorderze
Okazuje się bowiem, że chociaż 3. sezon w Battlefield 6 rusza dopiero za półtora tygodnia, to Przepustkę Bojową można kupić już dziś. Wszystko w ramach przedsprzedaży. Ba, sama gra nawet nas do takiego preorderowania skrzętnie zachęcą, regularnie informując o takiej możliwości w ramach reklamy kolejnej odsłony rywalizacji rankingowej. Co istotne, możemy przy tym nabyć wcześniej obie wersje przepustki. Mowa więc zarówno o tej najbardziej podstawowej, dającej pominięcie 2 poziomów oraz pakiet broni Verdant L110, oraz Pro, wraz z którą w nasze ręce wpada pominięcie poziomów, 2 pakiety broni i premia do punktów doświadczenia.
