Nowy pomysł w Battlefield 6 budzi kontrowersje. Battle Pass sprzedawany w preorderze

Maciej Petryszyn
2026/05/01 20:00
Niedawno twórcy Battlefield 6 ujawnili szczegóły nadchodzącego 3. sezonu rywalizacji. I niby wszystko ok.

Tym razem zaproponowano jednak nietypowe rozwiązanie. Nietypowe i dość kontrowersyjne.

Battlefield 6
Battle Pass w preorderze

Okazuje się bowiem, że chociaż 3. sezon w Battlefield 6 rusza dopiero za półtora tygodnia, to Przepustkę Bojową można kupić już dziś. Wszystko w ramach przedsprzedaży. Ba, sama gra nawet nas do takiego preorderowania skrzętnie zachęcą, regularnie informując o takiej możliwości w ramach reklamy kolejnej odsłony rywalizacji rankingowej. Co istotne, możemy przy tym nabyć wcześniej obie wersje przepustki. Mowa więc zarówno o tej najbardziej podstawowej, dającej pominięcie 2 poziomów oraz pakiet broni Verdant L110, oraz Pro, wraz z którą w nasze ręce wpada pominięcie poziomów, 2 pakiety broni i premia do punktów doświadczenia.

Zapytacie, co w zamian dostają ci gracze, którzy zdecydują się na przedsprzedaż Przepustki Bojowej i nabędą ją z tak dużym wyprzedzeniem? Otóż nie dostaną nic. Dosłownie – nie ma de facto żadnej różnicy w kwestii zawartości. Niezależnie od tego, czy za Battle Pass 3. sezonu zapłacimy już dziś, czy np. za półtora tygodnia, otrzymamy dokładnie tę samą zawartość. Poza ewentualną wygodą tych, którzy są przekonani, że na pewno i tak kupią nową przepustkę, nie ma żadnego argumentu, by już teraz sięgać po battlefieldową przepustkę. Mamy natomiast do czynienia z nowym zjawiskiem, jakim jest połączenie mikropłatności i preorderu.

3. sezon Battlefield 3 rusza już 12 maja. Wraz z nim do gry trafią m.in. zupełnie nowa mapa oraz zmiany w balansie. Więcej na ten temat przeczytacie pod tym adresem. To wszystko prawie 2 miesiące po zwolnieniach, albo, jak woli to nazywać Electronic Arts, “reorganizacji” w szeregach Battlefield Studios.

Źródło:https://insider-gaming.com/battlefield-6-adds-new-option-to-pre-order-microtransactions/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

