Nowy pomysł w Battlefield 6 budzi kontrowersje. Battle Pass sprzedawany w preorderze

Zapytacie, co w zamian dostają ci gracze, którzy zdecydują się na przedsprzedaż Przepustki Bojowej i nabędą ją z tak dużym wyprzedzeniem? Otóż nie dostaną nic. Dosłownie – nie ma de facto żadnej różnicy w kwestii zawartości. Niezależnie od tego, czy za Battle Pass 3. sezonu zapłacimy już dziś, czy np. za półtora tygodnia, otrzymamy dokładnie tę samą zawartość. Poza ewentualną wygodą tych, którzy są przekonani, że na pewno i tak kupią nową przepustkę, nie ma żadnego argumentu, by już teraz sięgać po battlefieldową przepustkę. Mamy natomiast do czynienia z nowym zjawiskiem, jakim jest połączenie mikropłatności i preorderu.

3. sezon Battlefield 3 rusza już 12 maja. Wraz z nim do gry trafią m.in. zupełnie nowa mapa oraz zmiany w balansie. Więcej na ten temat przeczytacie pod tym adresem. To wszystko prawie 2 miesiące po zwolnieniach, albo, jak woli to nazywać Electronic Arts, “reorganizacji” w szeregach Battlefield Studios.