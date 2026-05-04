Wokół GTA 6 robi się gorąco. Rockstar oskarżony o bezpłatne nadgodziny do 3 nad ranem

Gry Rockstar Games przez wielu uważane są za małe dzieła sztuki z uwagi na stopień przywiązania do detali. Niemniej jest i ciemna strona.

Już przy okazji zarówno pierwszego, jak i drugiego Red Dead Redemption o Rockstarze dużo mówiło się w kwestii crunchu. Teraz temat powraca.

Praca do 3 nad ranem bez płatnych nadgodzin?

Na początku maja w serwisie Glassdoor pojawiła się anonimowa opinia, wystawiona przez jednego z pracowników Rockstar India w Bengaluru. Według niego w związku z nadchodzącą premierą Grand Theft Auto 6 osoby zatrudnione w studiu regularnie pracują do 3 nad ranem, byleby tylko dopiąć wszystko na ostatni guzik. To wszystko w ramach niepłatnych nadgodzin i w poczuciu ogromnej presji, wynikającej z konieczności jak najszybszego zrobienia rzeczy, które zwykle pochłaniają wiele czasu.