Ruszyła przedsprzedaż The Blood of Dawnwalker. Grę twórców Wiedźmina znajdziesz w Empiku

O The Blood of Dawnwalker dużo mówiło się jako o grze twórców Wiedźmina 3: Dziki Gon. Nic dziwnego – wielu twórców, w tym reżyser projektu, wcześniej pracowało nad zwieńczeniem trylogii Geralta. Niemniej w przypadku wampirzej opowieści postawiono na nietypowe rozwiązanie. Otóż nasz bohater ma jedynie 30 dni na to, by uratować swoją rodzinę z rąk wampirów. W tym czasie będzie wykonywał zadania w wybranej przez siebie kolejności, by jak najlepiej przygotować się do ostatecznego starcia. Tak czy inaczej, oglądając gameplaye trudno nie poczuć pewnego wpływu Wiedźmina 3. Chcielibyście już teraz zapewnić sobie swoją kopię? Szczegóły znajdziecie poniżej.

XIV-wieczna Europa. Królestwa spływają krwią niezliczonych konfliktów, po ocalałych zaś swoje trupie palce wyciąga czarna śmierć. Cały rodzaj ludzki przeżywa chwilę słabości – a one tylko na to czekały. Wampiry wykorzystują okazję i wychodzą spośród cieni, by odebrać to, co było im należne od wieków: wolność, a także wynikającą z niej władzę – prowadząc pod swoimi sztandarami inne stworzenia nocy. Legendy przeradzają się w rzeczywistość, a historia, jaką znamy, już nigdy nie będzie taka sama.

Grasz jako Coen, młodzieniec przemieniony w Dawnwalkera, który skazany jest, by po wsze czasy stąpać po cienkiej linii oddzielającej świat za dnia od królestwa nocy. Walcz o swoje człowieczeństwo i wykorzystaj przeklęte moce, by uratować rodzinę. Niezależnie od podejmowanych wyborów staniesz przed pytaniem: czy twoja dusza warta jest żyć tych, których kochasz?

Kształtuj historię podług swojego uznania. Wykonuj zadania, by uratować swoją rodzinę, lub poprzysięgnij zemstę na swoim stwórcy i zniszcz wszystkich, którzy staną ci na drodze. Odkryj starożytne tajemnice skryte w dolinie. Improwizuj lub poświęć czas, by lepiej się przygotować. Działaj w pojedynkę albo poszukaj nowych przyjaciół i zawieraj niecodzienne sojusze.

Poznaj dwa odmienne style gry. Oba pozwalają na wykorzystanie odrębnych zdolności, odkrywanie innych tajemnic i osiąganie celów na różne sposoby. Eksperymentuj z różnymi podejściami, by odkryć, jak świat reaguje na twoje działania.

Każda twoja decyzja, ale też jej brak, zmienia otaczający cię świat. Dni twojej rodziny są policzone, a każdy twój wybór spowoduje upływ czasu. Wybieraj rozważnie, komu pomóc, a kogo zostawić. Nie wystarczy ci czasu dla wszystkich. Świat na nikogo nie czeka. Złoczyńcy również.

Ignoruj prawa grawitacji, stań się brutalną siłą natury i wykorzystaj nadnaturalne moce wampira. Możesz też chwycić za miecz i użyć potężnej magii, by przeciwstawić się wrogom jako człowiek. Eksperymentuj i adaptuj się do zmian zachodzących dniem i nocą; każda twoja forma posiada mocne i słabe strony.

Eksploruj szczegółowo stworzony świat i odkryj wszystko, co ma on do zaoferowania. Przemierzaj soczyście zielone lasy, olbrzymie równiny, zdradliwe moczary, strzeliste góry i średniowieczne osady. Zanurz się w zapomniane ruiny, znajdź pozostałości po starożytnej cywilizacji i poznaj prawdę, która zapewne powinna pozostać ukryta.

Przeżyj początek zupełnie nowej sagi stworzonej z miłości do gatunku gier RPG. Zanurz się w obłędnie wyglądającym świecie stworzonym za pomocą silnika Unreal Engine 5 nowej generacji.