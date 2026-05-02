Czy GTA 6 wprowadzi reklamy? Take-Two rozwiewa wątpliwości

Take-Two Interactive zabrało głos w sprawie potencjalnych reklam w Grand Theft Auto 6. Prezes firmy, Strauss Zelnick, jasno podkreślił, że gra nie będzie zawierać product placementu, a fikcyjny charakter świata pozostanie nienaruszony.

GTA 6 – brak reklam i „czysty” świat gry

Zelnick wyjaśnił, że jednym z fundamentów serii jest jej fikcyjny świat, w którym wszystkie marki są wymyślone. Dzięki temu twórcy unikają konieczności współpracy z realnymi firmami, co – jego zdaniem – pozwala zachować spójność i autentyczność doświadczenia. Seria Grand Theft Auto od lat słynie z satyrycznego podejścia do rzeczywistości, często parodiując znane marki i zjawiska popkulturowe. Wprowadzenie prawdziwych produktów mogłoby ograniczyć tę swobodę i wpłynąć na odbiór gry przez fanów.