Czy GTA 6 wprowadzi reklamy? Take-Two rozwiewa wątpliwości

Take-Two Interactive zabrało głos w sprawie potencjalnych reklam w Grand Theft Auto 6. Prezes firmy, Strauss Zelnick, jasno podkreślił, że gra nie będzie zawierać product placementu, a fikcyjny charakter świata pozostanie nienaruszony.
GTA 6 – brak reklam i „czysty” świat gry
Zelnick wyjaśnił, że jednym z fundamentów serii jest jej fikcyjny świat, w którym wszystkie marki są wymyślone. Dzięki temu twórcy unikają konieczności współpracy z realnymi firmami, co – jego zdaniem – pozwala zachować spójność i autentyczność doświadczenia. Seria Grand Theft Auto od lat słynie z satyrycznego podejścia do rzeczywistości, często parodiując znane marki i zjawiska popkulturowe. Wprowadzenie prawdziwych produktów mogłoby ograniczyć tę swobodę i wpłynąć na odbiór gry przez fanów.
Szef Take-Two zaznaczył również, że nadmierne wykorzystywanie współprac reklamowych może negatywnie wpłynąć na odbiór produkcji. Jego zdaniem branża rozrywkowa wielokrotnie pokazała, że zbyt nachalny product placement potrafi zniszczyć immersję i spotkać się z krytyką odbiorców. Wypowiedzi Zelnicka pojawiły się przy okazji wydarzenia iicon, gdzie odniósł się także do przyszłości marketingu gry. Zapowiedział, że kampania promocyjna Grand Theft Auto 6 wkrótce nabierze tempa.
Musimy pozostać wierni prawom własności intelektualnej oraz naszym odbiorcom. To świat fikcyjny i wszystko w nim jest fikcją. Nie musimy więc, na przykład, martwić się o nawiązywanie współpracy z markami, ponieważ wszystkie marki są wymyślone. I myślę, że to pozwala nam zachować autentyczność.
Przypomnijmy, że premiera GTA 6 jest zaplanowana na 19 listopada 2026 roku. Tytuł pojawi się na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a w późniejszym terminie również na PC.