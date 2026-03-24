Trzeci sezon Call of Duty: Black Ops 7 i Warzone już niedługo. Activision zdradza datę premiery

Wygląda na to, że kwiecień w świecie Call of Duty rozpocznie się od naprawdę mocnego uderzenia. Activision oficjalnie potwierdziło datę startu 3. sezonu, a fani ciężkiego sprzętu już mogą zacierać ręce – do gry powraca jedna z najbardziej ikonicznych wyrzutni w historii serii.

Call of Duty: Black Ops 7 i Warzone – 3. Sezon wystartuje 2 kwietnia

Twórcy Call of Duty ogłosili, że kolejny rozdział zmagań w Black Ops 7 oraz darmowym Warzone rozpocznie się już 2 kwietnia. Główną gwiazdą nadchodzącej aktualizacji będzie wyrzutnia Javelin, która ma wprowadzić „precyzję i potęgę” na pola bitew. Informacja została przekazana za pośrednictwem mediów społecznościowych wraz z oficjalnym plakatem prezentującym nową broń.

Wczytywanie ramki mediów.