Zaloguj się lub Zarejestruj

Trzeci sezon Call of Duty: Black Ops 7 i Warzone już niedługo. Activision zdradza datę premiery

Mikołaj Berlik
2026/03/24 10:20
0
0

Zobaczyliśmy również nową broń.

Wygląda na to, że kwiecień w świecie Call of Duty rozpocznie się od naprawdę mocnego uderzenia. Activision oficjalnie potwierdziło datę startu 3. sezonu, a fani ciężkiego sprzętu już mogą zacierać ręce – do gry powraca jedna z najbardziej ikonicznych wyrzutni w historii serii.

Call of Duty: Black Ops 7 i Warzone – 3. Sezon wystartuje 2 kwietnia

Twórcy Call of Duty ogłosili, że kolejny rozdział zmagań w Black Ops 7 oraz darmowym Warzone rozpocznie się już 2 kwietnia. Główną gwiazdą nadchodzącej aktualizacji będzie wyrzutnia Javelin, która ma wprowadzić „precyzję i potęgę” na pola bitew. Informacja została przekazana za pośrednictwem mediów społecznościowych wraz z oficjalnym plakatem prezentującym nową broń.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Obecny, 2. sezon zakończy się już 25 marca. Tuż po nim, w dniach od 26 do 31 marca, odbędzie się specjalne wydarzenie Season 2 Ranked Series, w którym 250 najlepszych graczy na świecie zmierzy się w bezpośredniej walce o najwyższe laury i unikalne nagrody. Po zakończeniu tego miniturnieju nastąpi jednodniowa przerwa techniczna (1 kwietnia), podczas której tryb rankingowy będzie nieaktywny, aby przygotować serwery na nowości zaplanowane na 2 kwietnia.

Warto przypomnieć, że Call of Duty: Black Ops 7 zadebiutowało jesienią 2025 roku na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Gra od dnia premiery jest dostępna w usłudze Xbox Game Pass Ultimate, a dzięki pełnej integracji z Warzone, wszystkie postępy i odblokowane bronie są współdzielone między tytułami.

Źródło:https://insider-gaming.com/call-of-duty-black-ops-7-and-warzone-season-3-start-date-set/

Tagi:

News
data premiery
Activision
strzelanka
Call of Duty
Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Warzone 2
Call of Duty: Black Ops 7
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112