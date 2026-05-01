Najbardziej oczekiwane fantasy ucieka przed konkurencją. Film opóźniony do 2027 roku

Nowa wersja powieści Siostrzeniec czarodzieja autorstwa C.S. Lewisa miała pierwotnie trafić do kin IMAX jeszcze w okresie Święta Dziękczynienia, a dokładniej 26 listopada, a następnie zadebiutować w serwisie streamingowym w Boże Narodzenie, czyli 25 grudnia. Obecnie plany uległy zmianie. Film zadebiutuje globalnie w kinach 12 lutego 2027 roku, natomiast na Netflixie pojawi się dopiero 2 kwietnia 2027 roku. Pokazy przedpremierowe w formacie IMAX ruszą już 10 lutego.

Projekt Grety Gerwig osadzony w świecie Narniy zalicza istotne opóźnienie. Netflix zdecydował się przesunąć premierę długo wyczekiwanej adaptacji fantasy, jednocześnie rozszerzając jej obecność w kinach na całym świecie.

Co istotne, produkcja otrzyma pełne kinowe okno dystrybucji, co w przypadku filmów Netflixa jest wyjątkiem. Oznacza to, że widzowie będą mogli zobaczyć widowisko na dużym ekranie na długo zanim trafi ono do streamingu.

Choć Siostrzeniec czarodzieja jest szóstą książką w serii, fabularnie stanowi początek całej opowieści i skupia się na stworzeniu Narnii. To właśnie ten element ma stanowić fundament nowej ekranizacji i świeże wejście do znanego uniwersum.