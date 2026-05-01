Najbardziej oczekiwane fantasy ucieka przed konkurencją. Film opóźniony do 2027 roku

Projekt Grety Gerwig osadzony w świecie Narniy zalicza istotne opóźnienie. Netflix zdecydował się przesunąć premierę długo wyczekiwanej adaptacji fantasy, jednocześnie rozszerzając jej obecność w kinach na całym świecie.
Narnia: Siostrzeniec czarodzieja – film opóźniony do przyszłego roku
Nowa wersja powieści Siostrzeniec czarodzieja autorstwa C.S. Lewisa miała pierwotnie trafić do kin IMAX jeszcze w okresie Święta Dziękczynienia, a dokładniej 26 listopada, a następnie zadebiutować w serwisie streamingowym w Boże Narodzenie, czyli 25 grudnia. Obecnie plany uległy zmianie. Film zadebiutuje globalnie w kinach 12 lutego 2027 roku, natomiast na Netflixie pojawi się dopiero 2 kwietnia 2027 roku. Pokazy przedpremierowe w formacie IMAX ruszą już 10 lutego.
Co istotne, produkcja otrzyma pełne kinowe okno dystrybucji, co w przypadku filmów Netflixa jest wyjątkiem. Oznacza to, że widzowie będą mogli zobaczyć widowisko na dużym ekranie na długo zanim trafi ono do streamingu.
Choć Siostrzeniec czarodzieja jest szóstą książką w serii, fabularnie stanowi początek całej opowieści i skupia się na stworzeniu Narnii. To właśnie ten element ma stanowić fundament nowej ekranizacji i świeże wejście do znanego uniwersum.
W obsadzie znalazły się głośne nazwiska. Emma Mackey wcieli się w Białą Czarownicę, Cary Mulligan zagra Mabel Kirke, Meryl Streep użyczy głosu Aslanowi, a Daniel Craig pojawi się jako wuj bohaterów. W młodszej części obsady znaleźli się David McKenna oraz Beatrice Campbell. Za produkcję odpowiadają między innymi Mark Gordon, Amy Pascal oraz Vincent Sieber.
Decyzja o przesunięciu premiery wiąże się nie tylko z harmonogramem, lecz także z ambicjami twórców i dystrybutora:
Od samego początku zaangażowaliśmy się w projekt Narnia: Siostrzeniec czarodzieja, aby wesprzeć Gretę Gerwig i pomóc w pełni zrealizować jej wizję w formacie IMAX. Przesunięcie premiery na 2027 rok stwarza okazję do zapewnienia filmowi szerokiej dystrybucji kinowej z pełnym oknem pokazów. Wspieramy Gretę i Netflix w wykorzystaniu tej szansy i cieszymy się, że IMAX mógł pomóc w realizacji tego planu. Mamy nadzieję, że jak najwięcej widzów w jak największej liczbie miejsc będzie mogło doświadczyć tego wyjątkowego filmu, zwłaszcza podczas jego ekskluzywnego debiutu w IMAX, dokładnie tak, jak został zaprojektowany – przekazano w oficjalnym oświadczeniu przedstawiciela IMAX.
