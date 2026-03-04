To koniec przecieków. Activision wzięło sprawy w swoje ręce

Pewna era dla społeczności Call of Duty właśnie dobiegła końca. Jeden z najbardziej wiarygodnych insiderów, znany jako TheGhostOfHope, oficjalnie kończy swoją działalność związaną z ujawnianiem poufnych informacji. Powodem tej nagłej decyzji jest bezpośrednia interwencja prawna ze strony Activision.

Branżowi obserwatorzy zauważają, że uciszenie Hope'a nastąpiło zaledwie osiem dni po tym, jak Activision – co zdarza się niezwykle rzadko – oficjalnie zaprzeczyło jednemu z jego ostatnich przecieków. Chodziło o informacje na temat samodzielnej gry z trybem Zombies, która rzekomo miała zadebiutować jeszcze w 2026 roku .

Nagła reakcja prawników sugeruje, że przeciek o "Zombies" mógł uderzyć w czuły punkt firmy lub zmusić ją do zmiany wewnętrznych planów, co poskutkowało wysłaniem pisma cease and desist.

TheGhostOfHope przez lata budował swoją renomę, trafnie przewidując wiele kluczowych decyzji Activision. Do jego najbardziej znanych raportów należały informacje o remake'u mapy Nuketown (Alpha Omega) w nadchodzącym Black Ops 7, doniesienia o tym, że Modern Warfare 4 ma być niemal wierną kopią oryginalnego Modern Warfare 2, a także wspomniane już rewelacje o standalone'owej grze o nieumarłych.

Choć era przecieków dobiegła końca, insider nie znika całkowicie z sieci. Zapowiedział, że nadal będzie obecny w społeczności, by dyskutować o oficjalnych komunikatach i nowościach ze świata Call of Duty, jednak nie zamierza już ryzykować starcia z prawnikami Activision, które mogłoby skończyć się dla niego fatalnie.