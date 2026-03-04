To koniec przecieków. Activision wzięło sprawy w swoje ręce

Fani Call of Duty będą musieli czekać na oficjalne ogłoszenia.
Pewna era dla społeczności Call of Duty właśnie dobiegła końca. Jeden z najbardziej wiarygodnych insiderów, znany jako TheGhostOfHope, oficjalnie kończy swoją działalność związaną z ujawnianiem poufnych informacji. Powodem tej nagłej decyzji jest bezpośrednia interwencja prawna ze strony Activision.
TheGhostOfHope kapituluje przed Activision
Insider ogłosił swoją decyzję za pośrednictwem serwisu X (dawniej Twitter). Przyznał, że gigant branżowy wystosował wobec niego formalne żądania prawne, nakazujące natychmiastowe zaprzestanie rozpowszechniania poufnych informacji dotyczących marki Call of Duty.
Choć era przecieków dobiegła końca, insider nie znika całkowicie z sieci. Zapowiedział, że nadal będzie obecny w społeczności, by dyskutować o oficjalnych komunikatach i nowościach ze świata Call of Duty, jednak nie zamierza już ryzykować starcia z prawnikami Activision, które mogłoby skończyć się dla niego fatalnie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!