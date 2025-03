Trzeci Avatar będzie jeszcze dłuższy od poprzedniego. Czy nasze pęcherze to wytrzymają?

Najwyraźniej moda na wydłużanie seansów kinowych postępuje. Niedawno informowaliśmy, że najnowsze Mission: Impossible będzie trwało ponad 3 godziny. James Cameron także nie ma litości dla widzów. Reżyser właśnie potwierdził, że Avatar 3: Ogień i popiół będzie jeszcze dłuższy niż Avatar: Istota wody. Przypomnijmy, że drugi film z serii trwał aż 192 minuty, czyli prawie trzy i pół godziny.

James Cameron rozmawiał niedawno z Empire i przyznał bez krępacji, że trzeci film z serii będzie dłuższy od poprzednich.

Powód? Twórca przyznał, że w poprzedniej części miał zbyt wiele świetnych pomysłów na pierwszy akt i musiał z czegoś zrezygnować. Teraz jednak zamierza to naprawić, kosztem... no cóż, cierpliwości i wytrzymałości widzów. Czy James Cameron zapomniał, do czego służy montaż?

Przypomnijmy, że Cameron już wcześniej kpił z narzekań na długość Istoty wody, sugerując, że ludzie spędzają godziny przed ekranami telefonów, więc nie powinni mieć problemu z długim seansem. Tym razem jednak naprawdę wystawia ich pęcherze na próbę. Wielu widzów najzwyczajniej może nie czuć się komfortowo z faktem, że może nie wytrzymać do końca seansu bez zrobienia sobie przerwy, co może wywołać dyskomfort. Cameron co prawda ma rację, że dzisiejsza widownia wiele czasu spędza przed ekranem, ale zapomina o jednej rzeczy – oglądanie domowe posiada funkcję pauzy, a kina jej nie mają.

Dla porównania, w tym roku w oscarowej stawce znalazł się trwający ponad trzy godziny The Brutalist Brady’ego Corbeta. Reżyser świadomie wmontował w film przerwę, aby ułatwić widzom seans, co dla wielu było niecodzienny, ale miłym doświadczeniem. Po Cameronie raczej nie ma co się tego spodziewać.