Mission: Impossible — The Final Reckoning: 3 godziny emocji i pozytywne reakcje po testowym pokazie

Co ciekawe, w filmie pojawią się retrospekcje młodszego Ethana Hunta, co stanowi interesujący wątek poboczny. Choć nie ujawniono, czy to koniec przygody Cruise’a z serią (wszystko, jak zwykle, rozbije się o pieniądze) obiecano emocjonującą, „odysejową” podróż, którą sam aktor określił jako „epicką”. Zwiastuny zapowiadają wiele spektakularnych scen akcji, w tym tę z dwupłatowcem, która już stała się znakiem rozpoznawczym filmu.

Mission: Impossible 8 od początku boryka się z problemami i opóźnieniami – produkowano go około 18. miesięcy, a kosztował około 400 milionów dolarów. Oprócz Cruise’a, w obsadzie znalazły się m.in. Hayley Atwell, Simon Pegg i Vanessa Kirby. Premiera filmu zaplanowana jest na 23 maja 2025 roku, z możliwą wcześniejszą projekcją na Festiwalu Filmowym w Cannes.