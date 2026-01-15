Trylogia Władcy Pierścieni wciąż zarabia majątek. Nawet 20 lat po premierze

Warner Bros. ma kurę znoszącą złote jaja.

Trylogia Władca Pierścieni w reżyserskiej wersji rozszerzonej wraca na wielki ekran z okazji 25. rocznicy premiery Drużyny Pierścienia. Warner Bros. już wcześniej rozpoczął obchody i w magazynie Empire wywiadu udzielili zarówno twórcy filmów, jak i aktorzy. Okazuje się, że wśród widzów miłość do tej serii nie słabnie i cała trylogia zarobiła już majątek z samej przedsprzedaży biletów na specjalne pokazy, które odbędą się już wkrótce. Władca Pierścieni – ponad dwudziestoletnie filmy w przedsprzedaży zarabiają więcej od niejednych głośnych nowości Jak poinformowało Fathom Entertainment, sama przedsprzedaż biletów przyniosła około 5 milionów dolarów wpływów, a widzowie kupili dotąd ponad 400 tysięcy wejściówek. To wynik wyraźnie lepszy od analogicznego okresu poprzedniego wznowienia sprzed roku, dlatego organizator zdecydował się zwiększyć liczbę kin, seansów i terminów, by nadążyć za popytem.

Pokazy zostały rozłożone na trzy dni. Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia trafi do kin 16 stycznia, dzień później widzowie zobaczą Władca Pierścieni: Dwie Wieże, a 18 stycznia cykl zamknie Władca Pierścieni: Powrót Króla. Warto dodać, że mowa o wersjach rozszerzonych, których łączny czas projekcji sięga jedenastu i pół godziny, czyli wyraźnie więcej niż w kinowych montażach sprzed lat.

Niedawno Peter Jackson przyznał, że nie istnieje żadna jeszcze bardziej rozszerzona wersja. Chociaż fani mieli nadzieję, że w przyszłości filmy staną się jeszcze dłuższe, to reżyser wyznał, że nie ma już żadnego niewykorzystanego materiału, który można byłoby włączyć do filmu. Z myślą o jubileuszu reżyser Peter Jackson nagrał specjalne wprowadzenia skierowane bezpośrednio do fanów. Każdy z filmów zostanie poprzedzony osobnym, ekskluzywnym komentarzem twórcy, dostępnym wyłącznie podczas seansów kinowych. Zdaniem szefa Fathom Entertainment to właśnie ten element ma nadać wydarzeniu wyjątkowy charakter i uczynić je jednym z najważniejszych powrotów klasyki na ekrany w nadchodzącym roku. Trylogia oparta na powieściach J. R. R. Tolkiena pozostaje jednym z największych sukcesów w historii kina. Filmy zarobiły niemal 3 miliardy dolarów na całym świecie i zdobyły 17 Oscarów, a późniejszy powrót do Śródziemia w postaci Hobbita dorzucił do tego wyniku kolejne 3 miliardy.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.