Gwiazdy Władcy Pierścieni znowu razem. Tak świętują 25-lecie Drużyny Pierścienia

Magazyn Empire przygotował wyjątkowe wydanie z okazji dwudziestej piątej rocznicy premiery filmowej trylogii Władca Pierścieni. To hołd dla serii, która na zawsze odmieniła kino fantasy i wyniosła Śródziemie na absolutne wyżyny popkultury. Redakcja postanowiła uczcić ten jubileusz w najlepszy możliwy sposób, zapraszając twórców i aktorów do wspólnego świętowania jednego z największych przedsięwzięć w historii kina.

Władca Pierścieni – obsada świętuje 25-lecie premiery Drużyny Pierścienia

W najnowszym numerze czytelnicy znajdą obszerny materiał poświęcony kulisom powstawania trylogii oraz rozmowy z kluczowymi postaciami projektu. Do wspólnego wywiadu i sesji zdjęciowej zasiedli czterej filmowi hobbici, Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan i Billy Boyd, którym towarzyszył sam Gandalf, czyli Ian McKellen. Wspomnienia z planu przeplatają się z refleksjami na temat tego, jak wielkim wyzwaniem było przeniesienie prozy Tolkiena na wielki ekran.