Zaloguj się lub Zarejestruj

Gwiazdy Władcy Pierścieni znowu razem. Tak świętują 25-lecie Drużyny Pierścienia

Radosław Krajewski
2026/01/09 11:10
1
0

Część z nich zobaczymy ponownie w nowym filmie o Gollumie.

Magazyn Empire przygotował wyjątkowe wydanie z okazji dwudziestej piątej rocznicy premiery filmowej trylogii Władca Pierścieni. To hołd dla serii, która na zawsze odmieniła kino fantasy i wyniosła Śródziemie na absolutne wyżyny popkultury. Redakcja postanowiła uczcić ten jubileusz w najlepszy możliwy sposób, zapraszając twórców i aktorów do wspólnego świętowania jednego z największych przedsięwzięć w historii kina.

Władca Pierścieni
Władca Pierścieni

Władca Pierścieni – obsada świętuje 25-lecie premiery Drużyny Pierścienia

W najnowszym numerze czytelnicy znajdą obszerny materiał poświęcony kulisom powstawania trylogii oraz rozmowy z kluczowymi postaciami projektu. Do wspólnego wywiadu i sesji zdjęciowej zasiedli czterej filmowi hobbici, Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan i Billy Boyd, którym towarzyszył sam Gandalf, czyli Ian McKellen. Wspomnienia z planu przeplatają się z refleksjami na temat tego, jak wielkim wyzwaniem było przeniesienie prozy Tolkiena na wielki ekran.

GramTV przedstawia:

Swoje trzy grosze dorzucili również Peter Jackson oraz współscenarzystka Philippa Boyens, opowiadając o walce z przeciwnościami losu i skali produkcji, która w tamtym czasie wydawała się wręcz niewiarygodna. Na łamach numeru pojawiają się także Viggo Mortensen i Sean Bean, wspominający najbardziej wymagające sceny akcji, a także Orlando Bloom i John Rhys-Davies, którzy wracają pamięcią do pracy nad orężem i charakteryzacją. Nie zabrakło też perspektywy elfów, czyli Cate Blanchett oraz Liv Tyler, a Andy Serkis przygotował dla magazynu osobisty tekst o swojej drodze przez Śródziemie.

Ciekawostką dla fanów są subtelne zapowiedzi dotyczące nadchodzącego filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, które mają pojawić się w jubileuszowym wydaniu. Całość dopełniają dwie wyjątkowe okładki, jedna z nową sesją zdjęciową obsady, oraz druga dla prenumeratorów, ilustrowana wizja światła i mroku Śródziemia. Dla miłośników trylogii to bez wątpienia numer obowiązkowy, pełen nostalgii, anegdot i dowodów na to, że Władca Pierścieni nie stracił swojej magii.

Władca Pierścieni – okładka Empire
Władca Pierścieni – okładka Empire
Władca Pierścieni – okładka Empire
Władca Pierścieni – okładka Empire
Źródło:https://www.empireonline.com/movies/news/lord-of-the-rings-25th-anniversary-reunion-covers/

Tagi:

Popkultura
film
grafika
okładka
fantasy
Władca Pierścieni
Elijah Wood
Empire
Warner Bros. Discovery
The Lord of the Rings
Ian McKellen
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 12:19

Pacząc na zdjęcie taki sequel jakiś proponuję, np. "Drużyna Pirścinia, pińcet lat później"...John Rhys-Davies - 81 latIan McKellen - 86 lat

btw... a Boromir to przypadkiem nie zginął, nadziany na szczały urków? Zresztą, Bean nie pierwszy raz traci głowę na planie ;-)




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112