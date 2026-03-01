Hogwarts Legacy z kolejną odkrytą tajemnicą. Fani znaleźli nawiązanie do Komnaty Tajemnic po trzech latach od premiery gry

Wiele osób mogło pominąć to znalezisko w grze z uniwersum Harry’ego Pottera.

Minęły ponad trzy lata od debiutu Hogwarts Legacy, a produkcja osadzona w świecie czarodziejów wciąż potrafi zaskakiwać. Tytuł od momentu premiery cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród fanów uniwersum stworzonego przez J.K. Rowling. Rozległy, szczegółowo zaprojektowany świat sprawia, że nawet setki godzin spędzonych w grze nie gwarantują odkrycia wszystkich sekretów. Niedawno informowaliśmy o jednym z nich, który nawiązywał do szóstej części Harry’ego Pottera. Tym razem fan na Reddicie podzielił się innym znaleziskiem, tym razem nawiązującym do Komnaty Tajemnic. Hogwarts Legacy – gracze zachwycają się kolejnym pominiętym odkryciem Akcja gry rozgrywa się na długo przed wydarzeniami znanymi z książek i filmów o Harry Potter, jednak twórcy zadbali o liczne smaczki fabularne rozszerzające mitologię świata czarodziejów. Wiele zadań pobocznych oraz rozsianych po lokacjach notatek pozwala lepiej zrozumieć historię Hogwartu i jego założycieli. Tym razem chodzi o bezpośrednie nawiązanie do wydarzeń z Harry Potter i Komnata Tajemnic.

Odkrycia dokonano podczas wykonywania zadania In the Shadow of the Study. Jeden z użytkowników Reddita natrafił na fragment dziennika należącego do Salazar Slytherin. To właśnie tam znajduje się zapis, który rzuca nowe światło na pochodzenie bazyliszka z Komnaty Tajemnic. Nawet po 160 godzinach wciąż znajduję coś nowego za każdym razem, gdy gram. Gracz zwrócił uwagę na fragment, w którym Slytherin opisuje swoją niechęć wobec uczniów mugolskiego pochodzenia oraz decyzję, jaką w związku z tym podjął: Nie mogę już dłużej znosić widoku korytarzy pełnych uczniów mugolskiego pochodzenia. Postanowiłem pogrążyć stworzenie w głębokim śnie w jego komnacie, aż do dnia, w którym obudzi je ktoś podzielający moje poglądy. Foto: Reddit/DeVito8704

Choć w zapiskach nie pada wprost nazwa potwora, trudno mieć wątpliwości, że chodzi o bazyliszka, z którym wiele lat później zmierzył się Harry Potter. W kanonie to właśnie Tom Marvolo Riddle, znany później jako Lord Voldemort, obudził bestię, realizując plan Slytherina. Dla fanów od lat zastanawiających się, jak dokładnie bazyliszek przetrwał w ukryciu przez tak długi czas, wpis z dziennika stanowi istotną wskazówkę. Jednocześnie potwierdza mroczne intencje jednego z założycieli Hogwartu i jego gotowość do pozostawienia po sobie niebezpiecznego dziedzictwa. Pod wpisem na Reddicie szybko pojawiły się kolejne komentarze graczy, którzy dzielili się własnymi odkryciami. Część z nich wspominała o innych notatkach i aluzjach do pochodzenia bazyliszków, odnalezionych w mniej oczywistych miejscach, między innymi w losowo odwiedzanych jaskiniach. To pokazuje, że nawet po kilku latach od premiery Hogwarts Legacy wciąż skrywa sekrety czekające na najbardziej dociekliwych czarodziejów.

