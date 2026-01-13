Legendarna wersja Władcy Pierścieni nie istnieje. Reżyser obalił teorię fanów

Władca Pierścieni – nie istnieje żadna rozszerzona wersja edycji rozszerzonej
W rozmowie twórca legendarnej trylogii podkreślił, że wszystkie naprawdę wartościowe sceny już dawno trafiły do kinowych i rozszerzonych wydań filmów.
Czy istnieją świetne sceny, których nigdy nie wykorzystaliśmy. Odpowiedź brzmi nie. Owszem, są drobne fragmenty i ujęcia, ale stworzenie jeszcze dłuższej wersji byłoby rozczarowujące. Byłaby to edycja rozszerzona z kilkoma dodatkowymi sekundami tu i tam, co zwyczajnie nie miałoby sensu.
Łączny czas trwania trylogii Władcy Pierścieni, obejmującej Drużynę Pierścienia, Dwie Wieże oraz Powrót Króla, przekracza dziewięć godzin. Wersje reżyserskie wydłużają seans o kolejne dwie i pół godziny, co daje ponad jedenaście i pół godziny spędzone w Śródziemiu. Jak przyznaje sam Jackson, wyciskanie z tej historii jeszcze więcej byłoby sztuką dla samej sztuki.
Od lat wśród fanów krążyły też pogłoski o tak zwanym Mithril Cut, który miałby pokazywać rozwinięcie relacji Aragorna i Arweny. Współscenarzystka Philippa Boyens potwierdziła jednak, że choć istnieją krótkie ujęcia z Lothlórien, to nie ma ich na tyle dużo, by tworzyć nową wersję filmów. Jackson wolałby za to wrócić do Śródziemia w inny sposób.
Do dziś nie udało mi się przekonać studia. Chciałbym kiedyś wydać dokument o powstawaniu Władcy Pierścieni, z alternatywnymi ujęciami i wpadkami z planu, których nikt jeszcze nie widział. To jednak ogromne przedsięwzięcie.
Choć klasyczna trylogia definitywnie pozostaje zamkniętym rozdziałem, fani nie zostaną z pustymi rękami. Równolegle powstaje trzeci sezon serialu The Rings of Power, a także zupełnie nowy film kinowy osadzony w świecie Tolkiena, czyli The Hunt for Gollum, w której Andy Serkis nie tylko stanie za kamerą, ale również ponownie wcieli się w Golluma. Historia rozegra się przed wydarzeniami z Hobbita i Drużyny Pierścienia, w czasie gdy Sméagol po raz pierwszy wszedł w posiadanie Jedynego Pierścienia. Do swojej kultowej roli ma wrócić również Ian McKellen jako Gandalf.
Przypomnijmy, że premiera filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum została zaplanowana na 17 grudnia 2027 roku.
