Tryb walki morskiej w Battlefield 6 już w produkcji. Przecieki ujawniają nowe informacje

Wygląda na to, że Battlefield 6 wkrótce otrzyma długo wyczekiwaną zawartość związaną z walką morską.

Według najnowszych informacji ujawnionych przez Insider Gaming, w plikach gry znaleziono odniesienia do nowych pojazdów wodnych, co sugeruje, że EA DICE już pracuje nad rozgrywką związaną z walkami morskimi. Łodzie trafią do Battlefielda 6 Dataminerzy potwierdzają, że skutery wodne i łodzie RHIB trafią do Battlefield 6. Wśród wydobytych z plików kodów znalazły się wpisy wskazujące na obecność dwóch typów jednostek: Game/GlacierMP/Kits/Vehicle_Neutral_Boat_JetSki

Game/GlacierMP/Kits/Vehicle_Neutral_Boat_RHIB

Zarówno Jet Ski, jak i RHIB (Rigid-Hulled Inflatable Boat, czyli sztywno-kadłubowa łódź pontonowa) pojawiły się w sekcji dotyczącej trybu multiplayer, co oznacza, że prace nad systemem walk morskich w sieciowych bitwach są już w toku. Warto dodać, że “Glacier” to kryptonim wewnętrzny projektu Battlefield 6, a skrót “MP” odnosi się właśnie do trybu wieloosobowego.

Twórcy serii Battlefield już wcześniej potwierdzali, że społeczność od dawna domaga się powrotu walk morskich, a ich prośby “nie pozostały niezauważone”. Wygląda więc na to, że deweloperzy faktycznie planują wdrożenie tego elementu do gry, choć na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie miałby się on pojawić. Na ten moment Battlefield 6 nie zawiera map z dużymi akwenami wodnymi, co sugeruje, że na pełnoprawny tryb walk morskich przyjdzie nam jeszcze poczekać. Możliwe jednak, że jedna z przyszłych aktualizacji sezonowych będzie w całości poświęcona wojnie na morzu, podobnie jak miało to miejsce w poprzednich odsłonach serii. Wygląda na to, że twórcy nowego Battlefielda faktycznie biorą sobie do serca prośby graczy, co odzwierciedla się później fantastycznymi wynikami. Nam też przypadł do gustu nowy Battlefield 6, o czym zachęcam przekonać się czytając naszą recenzję.