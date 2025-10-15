Zaloguj się lub Zarejestruj

Seria Battlefield wraca na szczyt. Nowa odsłona z jednym z najlepszych wyników w historii EA

Mikołaj Berlik
2025/10/15 11:30
0
0

DICE ma powody do dumy. Battlefield 6 sprzedaje się znakomicie i potwierdza powrót serii do formy po latach kryzysu.

Seria Battlefield wraca do formy. Według raportu analityków z Alinea Analytics, najnowsza odsłona cyklu, Battlefield 6, osiągnęła świetny wynik sprzedaży – ponad 6,5 miliona egzemplarzy od dnia premiery. To najlepszy rezultat serii od wielu lat, który potwierdza, że Electronic Arts i DICE w końcu odzyskali zaufanie graczy.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 – powrót do korzeni i ogromna sprzedaż

Nowa odsłona Battlefielda została ciepło przyjęta osiągając średnią ocen na poziomie 83/100 w serwisie Metacritic. Według szacunków Alinea Analytics, sprzedaż gry przyniosła już ponad 350 milionów dolarów przychodu, a całość może być bliska pół miliarda.

Analityk Rhys Elliott określił wynik jako „niesamowity komercyjny powrót” marki, która po latach problemów ponownie stała się liderem rynku gier FPS.

GramTV przedstawia:

Raport podaje, że większość kopii, bo aż 67%, sprzedano na Steamie. To efekt problemów technicznych w aplikacji EA Play, z powodu których sam Vince Zampella, szef marki Battlefield, sugerował zakup gry na platformie Valve.

Co ciekawe, wersje na PlayStation i Xboxa sprzedały się w bardzo podobnej liczbie, co pokazuje, że gra cieszy się dużym zainteresowaniem w całej społeczności konsolowej.

Choć dane Alinea Analytics to wciąż szacunki, jedno jest pewne – Battlefield 6 to ogromny sukces. Tytuł dostępny jest na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Ostatnio twórca Battlefielda wypowiedział się na temat istnienia Call of Duty, które miało powstać jedynie przez działalność EA.

Źródło:https://alineaanalytics.substack.com/p/battlefield-6-is-a-smash-hit-launch

News
PC
Electronic Arts
EA
EA DICE
Battlefield
PlayStation 5
Battlefield 6
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
