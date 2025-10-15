Seria Battlefield wraca na szczyt. Nowa odsłona z jednym z najlepszych wyników w historii EA

DICE ma powody do dumy. Battlefield 6 sprzedaje się znakomicie i potwierdza powrót serii do formy po latach kryzysu.

Seria Battlefield wraca do formy. Według raportu analityków z Alinea Analytics, najnowsza odsłona cyklu, Battlefield 6, osiągnęła świetny wynik sprzedaży – ponad 6,5 miliona egzemplarzy od dnia premiery. To najlepszy rezultat serii od wielu lat, który potwierdza, że Electronic Arts i DICE w końcu odzyskali zaufanie graczy.

Battlefield 6 – powrót do korzeni i ogromna sprzedaż

Nowa odsłona Battlefielda została ciepło przyjęta osiągając średnią ocen na poziomie 83/100 w serwisie Metacritic. Według szacunków Alinea Analytics, sprzedaż gry przyniosła już ponad 350 milionów dolarów przychodu, a całość może być bliska pół miliarda.