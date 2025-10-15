Seria Battlefield wraca na szczyt. Nowa odsłona z jednym z najlepszych wyników w historii EA

DICE ma powody do dumy. Battlefield 6 sprzedaje się znakomicie i potwierdza powrót serii do formy po latach kryzysu.
Seria Battlefield wraca do formy. Według raportu analityków z Alinea Analytics, najnowsza odsłona cyklu, Battlefield 6, osiągnęła świetny wynik sprzedaży – ponad 6,5 miliona egzemplarzy od dnia premiery. To najlepszy rezultat serii od wielu lat, który potwierdza, że Electronic Arts i DICE w końcu odzyskali zaufanie graczy.
Battlefield 6 – powrót do korzeni i ogromna sprzedaż
Nowa odsłona Battlefielda została ciepło przyjęta osiągając średnią ocen na poziomie 83/100 w serwisie Metacritic. Według szacunków Alinea Analytics, sprzedaż gry przyniosła już ponad 350 milionów dolarów przychodu, a całość może być bliska pół miliarda.
Analityk Rhys Elliott określił wynik jako „niesamowity komercyjny powrót” marki, która po latach problemów ponownie stała się liderem rynku gier FPS.
Raport podaje, że większość kopii, bo aż 67%, sprzedano na Steamie. To efekt problemów technicznych w aplikacji EA Play, z powodu których sam Vince Zampella, szef marki Battlefield, sugerował zakup gry na platformie Valve.
Co ciekawe, wersje na PlayStation i Xboxa sprzedały się w bardzo podobnej liczbie, co pokazuje, że gra cieszy się dużym zainteresowaniem w całej społeczności konsolowej.
